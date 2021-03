"Le Ffp2 per bambini? Non c'è certificazione". Smascherata la truffa delle mascherine

Oltre 70mila mascherine Ffp2 per bambini sono già state sequestrate a Prato e il colosso dell'e-commerce Amazon ha già sospeso la vendita degli stock sul web. L'inchiesta di Striscia la Notizia sulle mascherine per bambini, modello Ffp2, comincia a dare i suoi frutti a poche ore dalla messa in onda del servizio su Canale 5.

L'inchiesta condotta da Moreno Morello, inviato di Striscia la Notizia che da tempo si occupa dei dispositivi di protezione senza certificazione, ha portato alla luce la mancanza di certificazioni delle mascherine Ffp2 attestate per i bambini. I dispositivi venivano venduti in negozi, farmacie ma soprattutto online, come conformi alle normative relative alle Ffp2, ma in realtà non possedevano alcuna autorizzazione per essere commercializzate come tali.

Le maschere filtranti Ffp2 sono state immesse nel mercato dell'Unione Europea come dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori.​ Quindi n

on esistono Ffp2 certificate per bambini. I minori non sono stati considerati nella norma perché non sono lavoratori e alcuni parametri sono adatti solo agli adulti. Esistono Ffp2 di taglia piccola, ma non possono essere considerate valide per i bambini

La conferma su quanto scoperto dall'inviato di Striscia è arrivata dal direttore generale dell'Ente italiano di normazione UNI. Ruggero Lensi, raggiunto daha spiegato: "". Le mascherine Ffp2 sono dunque ad esclusivo utilizzo degli adulti e in particolare dei lavoratori, quindi non utilizzabili dai soggetti minori.