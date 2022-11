Studente lo prende in giro: la reazione choc del professore

Si stava prendendo gioco di lui e per tale ragione, dopo aver perso la pazienza, il professore ha deciso di colpire con un pugno uno dei suoi studenti. È successo in una scuola di Pontedera (Pisa), e l'episodio, per ovvie ragioni, ha suscitato un'enorme polemica, soprattutto sui social network.

A riportare per primo la notizia è stato Il Tirreno, che ha mostrato anche un brevissimo video dell'accaduto. Un filmato di appena 14 secondi registrato da uno degli alunni che è poi girato a lungo sui social prima di essere acquisito dalle forze dell'ordine locali.

Nel video si vede lo studente avvicinarsi al professore, seduto alla cattedra, e cominciare a schernirlo, eseguendo una sorta di bizzarro balletto. Il docente resta fermo per un po'. Poi, alla fine, perde letteralmente il controllo e si volta verso l'alunno, assestandogli un pugno in pieno stomaco. Non finisce qui. Fra lo sconcerto generale degli altri studenti (qualcuno esclama un "Ohhh" di sconcerto), il professore si alza e raggiunge l'allievo, piegato in due dal dolore, per fronteggiarlo.

L'intera scena è stata immortalata ed è finita sui social, provocando scalpore. Per quanto, in numerosi istituti italiani, sia evidente un problema di disciplina da parte di alcuni studenti, ricorrere alla violenza è un atto da condannare. Lo studente, fra l'altro, è minorenne.

I genitori sono insorti e il liceo dove si è verificato l'episodio, fa sapere il Tirreno, avrebbe già provveduto a sospendere l'insegnante.

La madre del ragazzo, intanto, si è già recata presso le forze dell'ordine locali per sporgere formale denuncia contro il professore. Sul caso stanno adesso indagando gli agenti della polizia di Stato, che hanno provveduto ad acquisire il filmato come prova.