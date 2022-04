Studentesse violentate dai carabinieri a Firenze: condanna definitiva per Camuffo

Confermata e resa definitiva la condanna nei confronti dell’ex appuntato dei Carabinieri Marco Camuffo (44 anni), accusato dello stupro di due studentesse americane a Firenze. La decisione è stata presa dalla Corte di Cassazione, che si è pronunciata questa sera, convalidando la condanna emessa dalla corte di appello del capoluogo toscano.

I fatti

Secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti, le due vittime, entrambe studentesse americane, erano state violentate da Camuffo e dal collega Pietro Costa nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2017. Usciti in pattuglia, i militari si erano imbattuti nelle ragazze davanti alla discoteca Flo sita in piazzale Michelangelo e si erano proposti di accompagnarle ai loro alloggi con l'auto di servizio. Le giovani avevano accettato.

Raggiunta la casa fiorentina in Borgo Santi Apostoli, i carabinieri avevano seguito le ragazze nel palazzo e lì, stando a quanto reso noto, avrebbero approfittato dello stato di ubriachezza delle due per avere dei rapporti sessuali con loro.

Successivamente le studentesse denunciarono i due carabinieri, affermando di essere state abusate. Dal canto loro, Camuffo e Costa si difesero, ammettendo il rapporto sessuale (anche perché furono rinvenute evidenti tracce di sperma) ma dichiarando che le giovani erano state consenzienti. Per l'accusa, tuttavia, lo stato di ebrezza alcolica in cui si trovavano le ragazze (rispettivamente 1.68 e 1.59 g di alcol per litro secondo le rilevazioni effettuate alle 6.51 del mattino del 7 settembre) costituiva una chiara prova del fatto che le due fossero del tutto incapaci di decidere. Sempre l'accusa evidenziò che i militari avevano agito abusando della qualità di carabiniere in servizio, violando fra l'altro gli ordini impartiti dai superiori: le studentesse erano infatti salite illegittimamente a bordo della gazzella, una Fiat Bravo.

L'11 ottobre 2018 il tribunale di Firenze aveva condannato in primo grado Camuffo, che si era sottoposto a rito abbreviato, a 4 anni e 8 mesi. Il 4 febbraio 2021 la Corte di appello fiorentina aveva stabilito 4 anni e 6 mesi. 5 anni e 6 mesi di reclusione, invece, per Pietro Costa.

La sentenza della Cassazione

Quest'oggi la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza nei confronti dell'ex appuntato dei carabinieri, stabilendo per Camuffo una riduzione della pena a 4 anni e 4 mesi. Il collega Pietro Costa ha invece ricevuto una condanna a 4 anni. A ciò si unisce anche l'interdizione di 5 anni dai pubblici uffici.