"Omicron ha un'incubazione diversa": cosa cambia

Un recente studio condotto dalle autorità sanitarie americane evidenzia che la variante Omicron del Covid sembra avere un periodo di incubazione " più corto " rispetto a quello della variante Delta e delle prime mutazioni del coronavirus. Tale constatazione emerge da uno studio pubblicato martedì sul bollettino settimanale dei Centri per il Controllo e per la Prevenzione delle Malattie (CDC) statunitensi.

La ricerca in questione si è basata su un piccolo focolaio da Omicron registrato in Nebraska, in una famiglia in cui un uomo di 48 anni, non vaccinato ma guarito da un contagio Covid avvenuto a novembre 2020, aveva trasmesso la variante incriminata ai suoi cari dopo essere tornato da un viaggio in Nigeria. Ben cinque familiari dell'uomo sono risultati infettati: una persona vaccinata con due dosi di vaccino Pfizer nonché vittima di una precedente infezione da Covid sempre nel novembre 2020; altri tre membri della famiglia non vaccinati ma, anche loro, con precedente infezione da Covid nel novembre dello scorso anno; infine, un membro non vaccinato. Tutti questi soggetti colpiti da Omicron hanno presentato sintomi come dolori muscolari, mal di testa e brividi, ma nessuno di loro è finito in ospedale.