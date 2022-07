"Mi tenevano ferma". Il racconto choc dello stupro in spiaggia

L'hanno violentata a turno su una spiaggia di Stresa, vicino al Lago Maggiore, in Piemonte. La vittima, una ragazza di origini sudamericane residente nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, ha trovato il coraggio di denunciare nei giorni successivi allo stupro: " Mi trattenevano abusando di me a turno ", ha raccontato ai carabinieri. Tra gli indagati ci sarebbe anche un'amica della giovane. La sua posizione (se sia stata o meno complice dell'aggressione) dovrà essere valuta dalla Procura che, proprio in queste ore, sta provvedendo a tutti gli accertamenti del caso.

Lo stupro

Una serata come tante, all'insegna del divertimento tra amici, con un epilogo inatteso e drammatico. La compagnia di ragazzi, tutti giovani sudamericani in età compresa tra i 19 e i 25 anni, aveva trascorso la nottata in discoteca. Non erano mancati i drink e forse - scrive il Corriere.it - neanche l'assunzione di stupefacenti. A fine serata, avevano deciso di fermarsi su una spiaggia del Lago Maggiore per riprendersi dai bagordi. Così, si erano distesi sul quel lembo di sabbia e pietre ad aspettare l'alba. Ma poi, qualcosa è cambiato. I ragazzi si sono avventati sulla coetanea e ne hanno abusato a turno trattenendola con la forza. Tra gli aggressori ci sarebbe stata anche l'amica della vittima, la stessa con cui aveva riso e scherzato fino a qualche minuto prima che si consumasse l'orrore.

Il racconto: "Mi tenevano ferma"