"Sull'orlo del precipizio", la disperazione di Bossetti in carcere

" Mi sento non considerato, ignorato e calpestato ". Comincia così la lettera che Massimo Bossetti ha inviato alla trasmissione "Iceberg", in onda su telelombardia, dopo aver appreso la decisione della Corte D’Assise di Bergamo che ha negato ai suoi legali la possibilità di visionare i reperti di "secondaria importanza" relativi al procedimento giudiziario per il delitto di Yara Gambirasio. " Qualcuno – continua il muratore di Mapello – si interfacciasse e mi spiegasse come io mi possa difendere se non mi vengono date le giuste cause per poterlo fare, a maggior ragione chiudendomi sempre più tutte le possibili porte ".

La lettera di Bossetti

Una condanna all'ergastolo non è bastata per scrivere la parola "fine" sul drammatico caso dell'omicidio di Yara. E non è servita neanche ad acchetare Massimo Bossetti che, dal lontano 2011, continua a professarsi innocente. Oggi, forse, anche più di ieri. Così, dal carcere di Bollate in cui è recluso dopo aver incassato la pena definitiva, il 51enne ribadisce - per l'ennesima volta - la sua estraneità alla vicenda.

" Mi sento non considerato, ignorato e calpestato . - scrive - Vorrei tanto che qualcuno si interfacciasse e mi spiegasse come io mi possa difendere se non mi vengono date le giuste cause per poterlo fare, a maggior ragione chiudendomi sempre più tutte le possibili porte. In tutto questo tempo non ho mai preteso né voluto essere assolto, ma ho sempre a gran voce gridato a tutti che mi venisse data la ripetizione di quel benedetto esame scientifico. Affinché con certezza assoluta io possa garantire l’esatto contrario di quanto vergognosamente continuano a volermi ingiustamente attribuire ".

L'appello