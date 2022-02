La "super" mascherina che protegge da tutto

Un'azienda francese ha brevettato la "super" mascherina che protegge da virus, batteri e inquinamento. Il nuovo dispositivo attivo, come annunciato dall'azienda francese Airxom, protegge, infatti, molto efficacemente dall'inquinamento atmosferico (particelle fini e composti organici volatili), dai rischi virali e infettivi. L'emissione di raggi ultravioletti su un catalizzatore distrugge virus, batteri e i composti organici volatili: questo processo catalitico brevettato amplifica l'azione delle particelle di argento e rame contenute nei vari filtri contenuti nella mascherina. " È garantita la distruzione di agenti patogeni o inquinanti, dalle microparticelle alle nanoparticelle ", scrive in grassetto sul proprio sito l'azienda.

Qual è l'efficacia

L'efficacia di questa maschera è stata verificata da un rigoroso protocollo di test effettuato da diversi laboratori di riconosciuta competenza, ognuno dei quali specializzato o nei virus, o nei batteri o nei composti organici volatili. I risultati del laboratorio Virnext di Lione hanno dimostrato un'efficacia del 99,94% di inattivare Sars-Cov-2, del 99,9% di inattivare il virus H1N1 e del 99,94% di inattivare gli adenovirus. Nello specifico, se la persona che indossa questo dispositivo incontrasse il Covid, la super maschera impiegherebbe meno di 40 minuti per distruggerlo. Tra i batteri, per lo "Staphylococcus aureus" c'è una protezione garantita del 99,99% e il batterio viene inattivato dopo 120 minuti: per intenderci, è quello responsabile della maggior parte delle infezioni della pelle, delle polmoniti, delle batteriemie e degli altri problemi di salute che possono essere causati dagli stafilococchi, inclusa la sindrome da shock tossico e intossicazioni alimentari.

I materiali

L'Airxom fa sapere che i materiali che compongono la cella di filtrazione sono stati selezionati per garantire efficienza e la migliore traspirabilità possibile. La membrana interna della maschera in silicone è perfettamente impermeabile (99,9%), assicura un comfort ottimale e favorisce un'usura duratura. Inoltre, è dotata di una batteria ricaricabile separata dal dispositivo. " Nessun rischio di introdurre virus o batteri in nessuna situazione ", affermano i ricercatori. Il suo peso è di 130 grammi ed è composta da due cinghie regolabili e una magnetica. Questa mascherina è " il punto di riferimento per la protezione totale delle vie respiratorie per persone con malattie croniche, personale sanitario, persone con allergie, anziani, utenti dei trasporti pubblici ".

Filtri e costi

Come scrive l'azienza, la mascherina ha due filtri, di cui il primo possiede proprietà antibatteriche e antivirali mentre il secondo è fotocatalitico, elimina i Cov e inattiva virus e batteri. Questa combinazione garantisce l'autodecontaminazione della maschera e riduce l'intasamento. " Un vero e proprio dispositivo portatile per il trattamento dell'aria, purifica e decontamina l'aria durante l'inspirazione e l'espirazione. Pertanto, protegge sia l'utente della maschera che coloro che lo circondano ".

Veniamo alle "dolenti" note: se è vero che si tratta di uno dei dispositivi di protezione facciale più avanzati al mondo, il suo prezzo non può essere certamente per tutte le tasche: viene venduta, infatti, a 300 euro. Dopo 24 mesi di ricerca e sviluppo, da poche settimane la maschera della Airxom viene commercializzata online in tutto il mondo.