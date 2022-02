SuperEnalotto da record: il Jackpot vale 160,1 milioni di euro

Il SuperEnalotto continua a far sognare gli italiani con il suo Jackpot milionario: 90 numeri e una sestina credere nella dea bendata. Così, a distanza di 9 mesi dall’ultimo 6 e dopo oltre vent’anni di grandi Jackpot e miliardi di euro in vincite distribuiti in tutta Italia, SuperEnalotto ha raggiunto, per l’estrazione di questo martedì 22 febbraio, un montepremi da capogiro: in palio 160,1 milioni di euro, a oggi il Jackpot più alto al mondo, il quarto più alto nella storia del gioco.

SuperEnalotto è un momento di divertimento, sogno e speranza. Un momento di svago caratterizzato da una dimensione collettiva e sociale. Dietro ai numeri infatti ci sono le persone, i loro sogni, progetti del cassetto pronti a essere realizzati e il desiderio di cambiare vita o di viverne una più serena. Con un Jackpot di oltre 160 milioni di euro, i progetti possono essere innumerevoli, arrivando a coprire anche intere generazioni: c’è chi spera di vincere per saldare il mutuo o per comprare una casa per la sua famiglia; chi spera di garantire un futuro roseo ai propri figli o chi, invece, ha in mente di investire per avviare un nuovo percorso professionale. Ed anche, come spesso accade, c’è chi pensa agli altri, alla beneficienza, per aiutare le persone in difficoltà.

Chi ha vinto i grandi Jackpot in passato ha investito solo pochi euro per un grande sogno come ricordano bene le statistiche: il Jackpot record da oltre 209 milioni di euro vinto il 13 agosto 2019 a Lodi - la vincita più alta mai assegnata nella storia di SuperEnalotto - è stato centrato grazie ad una giocata di soli 2 euro; l’ultimo Jackpot, del valore di oltre 156 milioni di euro, assegnato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM), è stato centrato con una schedina da 2 euro.

LE 10 VINCITE PIÙ ALTE NELLA STORIA DI SUPERENALOTTO

1. 209,1 milioni di euro il 13/08/2019 - Lodi (LO)

2. 177,7 milioni di euro il 30/10/2010 - Bacheca dei Sistemi – 70 quote

3. 163,5 milioni di euro il 27/10/2016 - Vibo Valentia (VV)

4. 156,2 milioni di euro il 22/05/2021 - Montappone (FM)

5. 147,8 milioni di euro il 22/08/2009 - Bagnone (MS)

6. 139 milioni di euro il 09/02/2010 - Parma (PR) e Pistoia (PT)

7. 130,2 milioni di euro il 17/04/2018 - Caltanissetta (CL)

8. 100,7 milioni di euro il 23/10/2008 - Catania (CT)

9. 94,8 milioni di euro il 19/05/2012 - Catania (CT)

10. 93,7 milioni di euro il 25/02/2017 - Mestrino (PD)

LE COSE DA SAPERE…

La ricevuta di gioco è un titolo al portatore. Chiunque sia in possesso del titolo e si presenti per la riscossione, è considerato il vincitore.

L’originale della ricevuta di gioco, ovvero l’attestazione cartacea della giocata, costituisce l’unico titolo di legittimazione per la riscossione della vincita. La stessa deve essere presentata integra e leggibile in ogni sua parte.

I documenti da esibire per l’incasso all’Ufficio Premi Sisal sono la carta d’Identità, il codice fiscale e la ricevuta della giocata vincente, fisica (se hai giocato nel Punto vendita) o online (se hai giocato sa sito o da App).

Il vincitore può presentarsi da solo per l’incasso all’Ufficio Premi Sisal, senza accompagnatori, amici, notai o rappresentanti della banca dove farà accreditare il bonifico.

Da non dimenticare il codice Iban per l’accredito della somma. In nessun caso e in nessun momento l’Ufficio Premi Sisal consegnerà denaro in contanti.

Le sedi dell’Ufficio Premi Sisal dove presentarsi per la riscossione sono a Milano in Via A. Tocqueville, 13 o a Roma in Via Sacco e Vanzetti, 89. L’orario di apertura è dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.

La riscossione della vincita deve avvenire entro il 90° giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.

Il pagamento della vincita avverrà entro il 91° giorno solare dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, per le vincite superiori a euro 1.000.000 di euro. Nei casi in cui l’importo della vincita è inferiore a euro 1.000.000 euro, il pagamento avviene entro 30 giorni solari dalla consegna della ricevuta.

Il vincitore è tutelato dal rispetto sulla privacy e in nessun caso, a meno di sua specifica volontà, Sisal potrà comunicare la sua identità a terze parti.

Sito ufficiale SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/