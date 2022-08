Suv piomba sulla spiaggia, spunta il video choc: ecco cosa è successo

Una folle corsa a tutta velocità. Il Suv, come impazzito, lanciato senza freni verso la spiaggia affollata di bagnanti. Ore 13.41 di giovedì 4 agosto 2022: l'inizio di una strage sfiorata per solo miracolo. Le spaventose immagini dell'incidente avvenuto a Forte dei Marmi in corrispondenza del Bagno Piero rendono l'idea del pericolo scampato. E lasciano interdetti. Se solo quell'auto avesse incrociato una persona nella propria traiettoria, staremmo raccontando un'altra storia. Anzi, una tragedia. Il veicolo di grossa cilindarata, infatti, era letteramente fuori controllo, come un proiettile sparato all'impazzata.

Lo si vede chiaramente in alcuni video ottenuti dalle telecamere di videosorveglianza attive nella zona. Le sequenze, che ilGiornale.it è in grado di mostrarvi, testimoniano le dinamiche dell'incidente sin dall'inizio. In un filmato, in particolare, si vede il Range Rover protagonista del sinistro che imbocca un incrocio; a quel punto, accade l'imprevisto. Il veicolo, sfiorando incredibilmente due ciclisti (rimasti del tutto illesi), prende velocità da un momento all'altro e vira in direzione del Bagno Piero. Imboccando un immaginario rettilineo, l'auto punta verso le strutture del rinomato stabilimento balneare e travolge tutto quello che incontra nella sua corsa: in primis alcuni vasi e le molte biciclette posteggiate dai clienti all'esterno della struttura.

Poi il Suv piomba tra le cabine in legno e qui - ancora una volta - si sfiora la tragedia. Un'altra telecamera riprende infatti due bagnanti che passaggiano tranquillamente tra le strutture della spiaggia; le donne girano l'angolo e, senza nemmeno saperlo, si mettono in salvo. Nei secondi immediamente successivi, infatti, il veicolo fuori controllo arriva come una mina nel vialetto che le signore stavano percorrendo, lasciando dietro di sé una scia di polvere. Poi il tragitto prosegue fino all'arenile.

Anche in quel caso, il peggio viene scampato: il Suv infatti costeggia alcuni gazebo solitamente occupati dagli avventori dello stabilimento e, prima ancora, spacca una struttura in legno facendone crollare il tetto. La corsa termina sulla spiaggia. La donna al volante, una settantenne, è letteralmente sotto choc: pare che a farle perdere il controllo dell'auto sia stato un malore. Intanto, mentre sul posto sopraggiungono i soccorritori, la scena al Bagno Piero è surreale, dissonante rispetto al clima solitamente disteso di quel luogo affollato da villeggianti e turisti. Si vedono innanzitutto, come documentano alcuni scatti, le biciclette sventrate, accartocciate tra loro com vecchie ferraglie. A terra ci sono tegole e pezzi di legno, mentre sulla spiaggia sono disseminati i frammenti delle sdraio e delle cabine divelte.

Alcuni bagnanti, passato il momento di generale terrore, immortalano la situazione credendo che una cosa simile non capita così spesso. E invece no: 24 ore dopo accade di nuovo, sempre a Forte dei Marmi. Sempre senza persone ferite. Incredibile fatalità.