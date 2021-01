Svolta nella morte di Colleoni: "È stato ucciso da suo figlio"

Francesco, uno dei figli di Franco Colleoni, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri per l'omicidio di suo padre. Gli inquirenti sono arrivati a una svolta nella notte, durante il lungo interrogatorio. Stando a quanto riportato dal Corriere della sera, pare che padre e figlio abbiano avuto un diverbio per la riapertura del locale, al termine del quale il giovane di 34 anni ha percosso il padre violentemente. Francesco Colleoni si trova ora detenuto nel carcere di Bergamo.

La lite sarebbe esplosa nella mattinata di ieri ma non era la prima volta che i due discutevano sulla gestione del rirstorante, in cui il 34enne lavorava come cuoco. Stavolta la lite è degenerata in una brutale collutazione, durante la quale Franco Colleoni sarebbe caduto per terra. A quel punto, Francesco gli avrebbe fatto sbattere più volte la testa contro una pietra del cortile, dove poi il cadavere è stato ritrovato. Il movente sarebbero proprio le continue discussioni e il cattivo rapporto tra i due anche a causa del ristorante di famiglia. Durante l'interrogatorio, il giovane ha ammesso di aver avuto una collutazione con suo padre ieri mattina ma non avrebbea rivelato altri dettagli, in quanto ha dichiarato di non ricordare nulla dei quanto accaduto successivamente.

Già nei primi momenti, i carabinieri avevano scartato l'ipotesi della rapina o del furto. Sul cadavere di Franco Colleoni, l'assassino si è scagliato con una violenza inaudita, tale da portare immediatamente gli investigatori a percorrere la pista del delitto personale, maturato in un soggetto che covava del forte risentimento verso l'ex segretario leghista. Nemmeno la casa a soqquadro ha tratto in inganno i carabinieri, secondi i quali quello non sarebbe altro che un depistaggio per portarli verso l'ipotesi del furto e della rapina. Come riferisce il Corriere della sera, era stato proprio il figlio Francesco a lanciare l'allarme ieri mattina alle 11.30.

Il cortile in cui è stato rinvenuto il cadavere di Franco Colleoni ospita anche l'abitazione dell'ex moglie del ristoratore, con la quale i rapporti erano ottimi, e quella del figlio 34enne. Aprendo il cancello di casa quella mattina, Francesco ha dichiarato di aver visto il corpo riverso del padre e di aver, quindi, chiamato immediatamete i soccorsi. Solo a quel punto sono accorsi l'altro fratello, Federico, e la madre. Ieri notte, gli interrogatori di amici, parenti e presunti testimoni si sono protratti fino a tardi ma la percezione dei carabinieri era di essere sulla strada giusta, viste le modalità del delitto.