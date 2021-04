Il kit del tampone nei supermercati: quanto costa

A detenerne il brevetto è la società cinese Xiamen Boson Biotech, mentre la distribuzione in Europa avverrà grazie al gruppo austriaco Technomed, che ha ottenuto la certificazione Ce e ha già avviato la commercializzazione in vari mercati del Vecchio Continente. Si tratta di un tampone fai da te, da utilizzare a casa, venduto nei supermercati, nei bar e in tutti i negozi che ne faranno richiesta. Per effettuare un test di autodiagnosi del Covid-19, dalla prima settimana di maggio, non sarà più necessario recarsi in farmacia. Il singolo kit per il tampone costerà tra i 6 e gli 8 euro e potrà essere acquistato con facilità, così come avviane per le mascherine di ogni tipo.

Chiaramente si tratta di un tampone antigenico e non di un molecolare, con le differenze di attendibilità del risultato già note a tutti; la novità è che non ci si dovrà recare obbligatoriamente in farmacia per effettuarlo, ma lo si può fare comodamente nella propria abitazione. Ciò potrebbe agevolarne la diffusione, con una crescita considerevole dello screening della popolazione. Ovviamente questo nuovo servizio è da valutare in maniera positiva, anche se restano essenziali la campagna di vaccinazione e il rispetto delle regole comportamentali per evitare la diffusione del virus.

Pochi giorni fa, il prodotto è stato inserito nell’elenco dei dispositivi medici del ministero della Salute, una classificazione che a differenza dei farmaci ne consente la vendita ovunque. Ma come funziona il tampone fai da te? La zona interessata al test resta quella nasale e l’operazione può essere effettuata anche senza l’aiuto di nessuno. Nel kit ci sono tutte le istruzioni su come procedere, utilizzando il bastoncino e la fiala con soluzione di estrazione. Ci vogliono circa 15 minuti per ottenere il risultato del test.