Tamponi impossibili e migliaia prigionieri in casa: caos in Toscana

La Toscana raggiunge soglie ospedaliere da zona gialla, i ricoveri aumentano, i sanitari si contagiano, le attività ordinarie si bloccano. Il tasso di occupazione Covid delle corsie ordinarie raggiunge il 15%, pari a 755 letti occupati. Ai quali si aggiungono 84 pazienti in terapia intensiva (le rianimazioni sono al 14,7%, quasi 5 punti oltre la soglia posta a 57 ricoverati). L’epidemia dilaga al punto tale che anche gli stessi sanitari ne sono di nuovo vittime, con numeri mai raggiunti da inizio pandemia: solo all’ospedale di Careggi a Firenze sono circa 360 i positivi tra medici, medici specializzandi, infermieri, oss, tecnici di radiologia e di laboratorio.

E la Regione, responsabile della sanità pubblica, cosa fa? Niente. Mesi fa ha chiuso hub che erano delle eccellenze (come quello di Fucecchio) e che hanno vaccinato migliaia di cittadini provenienti da ogni parte e i drive through sparsi sul territorio, come se la pandemia fosse finita e adesso ci troviamo a non saper dove andare per fare un tampone. Unica alternativa i laboratori privati (minimo 50 euro). Stefano di Pisa racconta: “ Il mio vicino fa il tampone in una struttura privata il 13 gennaio, ad 85 euro ”.

Ieri sera a mezzanotte e mezza sul portale della Regione (vedi foto) erano in coda 11mila utenti. E i posti liberi in tutta la Toscana per fare un molecolare? Zero.

Migliaia di cittadini sono praticamente prigionieri in casa. Paradossalmente stiamo assistendo ad una situazione dove i guariti negativizzati sono costretti a stare in casa in attesa di un molecolare che non arriva mai, mentre i positivi, se forniti di green pass possono andarsene a spasso tranquillamente ad infettare. Infatti, Letizia di Siena racconta: “ Sono positiva dal 31 e ancora non sono riuscita a comunicare a nessuno la mia positività al Covid, il messaggio dal ministero non è arrivato, ed il mio medico non risponde da 5 giorni. Se volessi potrei andare tranquillamente a fare colazione al bar, e a fare la spesa visto che ho il green pass ”.

Manca coordinamento tra Regione, Asl e medici di base che non visitano i pazienti se non hanno fatto un tampone molecolare. Molte Asl, giustamente, non applicano l'assurda ordinanza regionale (quella del tampone rapido al posto del molecolare) ma nel frattempo i tempi per un molecolare si sono dilatati all'infinito sia nel farli che nelle risposte. Omicron sfugge anche ai tamponi antigenici (quelli delle farmacie) figuriamoci a quelli rapidi. Giovanna di Firenze racconta: “ Fatto test molecolare in presidio sanitario Santa Rosa di Firenze la mattina del 30 e ancora niente risultato! 5 giorni! ”. Se solo il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, avesse tenuto aperti gli hub esistenti destinandoli anche ai tamponi molecolari e anzi ne avesse approntati anche altri, non ci troveremmo in questo caos. In quanto agli ospedali non si è minimamente preoccupato di rafforzare il numero dei sanitari in vista di possibili contagi come si sta verificando.

Un’altra storia da Viareggio. Una giovane maestra, mamma di tre figli di 13 e 17 anni entrambi vaccinati, tranne il più piccolo di 7 anni per il quale aveva prenotato la prima dose nei prossimi giorni, ha iniziato a sentirsi male per Natale. Fatto il tampone antigenico, e risultato positivo, sta cercando da giorni invano di prenotare un molecolare sul sito della Regione. “ Francamente ", racconta, " non so più cosa fare. Non sono stata chiamata da nessuno e, nel frattempo, si è ammalato anche mio marito e i bambini. Tutti, per fortuna, con sintomi lievi. Anche stanotte sono stata sveglia fino alle 3 per provare a prendere gli appuntamenti per i tamponi. Ho chiamato tutti i numeri possibili del DdP e Urp e l’unica cosa che mi sono sentita dire è mi dispiace, le forze lavoro sono poche ”. La donna, per poter rientrare al lavoro a scuola il prossimo 10 gennaio, ha bisogno di un tampone non fatto in farmacia, ma all’Asl, che certifichi la sua negatività.

La situazione toscana del tracciamento e dei tamponi è imbarazzante. A proposito di farmacie. Come anche da altre parti in Italia, per fare dei tamponi considerati inattendibili e che costano 20 euro, occorre fare file di ore. Per la vaccinazione le cose non vanno meglio. Dopo 4 mesi dall'ultima dose, per prenotare la terza, il sistema regionale comunica che è ancora troppo presto quando a livello nazionale è stato detto di vaccinarsi prima dei cinque mesi. Insomma, il caos regna sovrano. La situazione è sfuggita di mano a tutti. A Giani per primo.