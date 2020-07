Tarquinia, straniero balla nudo in mezzo alla strada

Attimi di ilarità e sconcerto tra i passanti e i residenti di Tarquinia che si sono visti prima camminare, e poco dopo ballare davanti, un uomo completamente nudo con i gioielli in bella mostra. Il fatto che ballasse ci stava anche, visto che aveva degli auricolari alle orecchie collegati a un telefono, e con tutta probabilità stava ascoltando la musica. Un po’ meno normale che lo straniero, un extracomunitario, lo stesse facendo completamente svestito. Fortunatamente il "sirenetto" ha deciso di divertirsi e darsi alla danza in un momento in cui le strade di Tarquinia non erano particolarmente affollate, verso le 5 del mattino. Anche se la zona scelta per lo spogliarello è quella a ridosso del centro storico della cittadina, nei pressi della scuola di Luigi Dasti, lungo via delle Rose.

Balla nudo in centro a Tarquinia

E così, dopo essersi spogliato di ogni orgoglio, e di ogni indumento, ha dato inizio alla performance, vista da alcuni passanti a piedi, in macchina, e affacciati alle finestre delle proprie abitazioni. Così, tra una macchina parcheggiata e l’altra, si vede bene lo straniero che si muove a passi di danza, divertito e contento. Lo spettacolo è durato qualche minuto, dopodiché l’uomo ha deciso di lasciare libera la strada e allontanarsi. Ma la passeggiata sembra essere quasi subito terminata. Infatti, avvertiti probabilmente da alcuni residenti, sono arrivati poco dopo i carabinieri, che hanno fermato il ballerino per effettuare accertamenti e perché questi venisse subito identificato.

Extracomunitari sempre meno sotto controllo