"Sono viva per miracolo". Paura per Federica Panicucci

Milano è sferzata dal vento e sono stati decine gli interventi dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza alberi e impalcature sparse per la città. Sono state registrate folate fino a 110 km/h. Per precauzione, il sindaco ha deciso di chiudere i parchi e ai cittadini è stato rivolto l'invito di non utilizzare, per l'intera giornata, le aree alberate e non recintate. Inoltre, è raccomandato evitare gli spostamenti se non necessari e, nel caso di utilizzo del mezzo privato, evitare i viali alberati e la prossimità a ponteggi edili. Chi non ha potuto evitare gli spostamenti per motivi di lavoro è stata Federica Panicucci, che è stata vittima di questa giornata eccezionale di forte vento.

La conduttrice di Mattino5, ogni giorno, viaggia dalla sua abitazione agli studi di Cologno Monzese, dove a partire dalle 8.40 è in diretta insieme a Francesco Vecchi. La trasmissione si conclude solitamente poco prima delle 11 e la Panicucci, terminato il lavoro, torna a Milano. Un percorso che la conduttrice effettua quasi quotidianamente ma che oggi l'ha esposta a un grave pericolo. È stata lei stessa a raccontarlo, mostrando i danni che una tegola eradicata dal vento ha causato al tettuccio in cristallo della sua autovettura.

" Sono viva per miracolo ", ha scritto la conduttrice mostrando prima la tegola sulla sua auto e poi il pannello frantumato. Fortunatamente, i cristalli utilizzati sono sempre di tipo infrangibile, in che significa che, in caso di forte urto, il materiale generalmente si frammenta ma non esplode, restando in sede e garantendo la sicurezza degli occupanti del veicolo. " Questo è il tetto di vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno. Per fortuna il vetro ha resistito ", ha scritto ancora la conduttrice. Una brutta disavventura per Federica Panicucci, fortunatamente illesa dopo questo spiacevole incidente.

Disagi a causa del forte vento si sono verificati anche nella stazione Centrale di Milano, dove un pezzo della copertura dell'edificio ferroviario si è staccato a causa di una folata. Non si registrano danni a persone o cose, all'interno delle gallerie sono stati ricavati percorsi sicuri per i passeggeri e i treni continuano a viaggiare regolarmente.