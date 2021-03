Tempo perso per colpa altrui

Lo stop temporaneo al vaccino AstraZeneca è stato inutile, dannoso sia per il tempo perso che per l'effetto panico che ha creato. Ieri l'Agenzia europea del farmaco ha ribadito ufficialmente e definitivamente che AstraZeneca non è dannoso ed è pure efficace nella lotta al virus. Si riparte, quindi, senza in verità avere capito che diavolo sia successo e perché ci si sia fermati. Una cosa è chiara: dopo che la Germania, per qualche misterioso motivo, ha deciso unilateralmente lo stop, nessuno in Europa avrebbe potuto fare diversamente, e non perché ci si debba sottomettere alla Merkel. Se l'Italia avesse continuato, cosa che probabilmente avrebbe voluto fare di suo, l'effetto panico sarebbe stato uguale o, addirittura, maggiore. Governo irresponsabile avrebbe detto la gente , la Germania protegge i suoi cittadini e noi siamo mandati al massacro con AstraZeneca. Se poi in quei giorni ci fosse scappato pure il morto di trombosi addio a Draghi e ai suoi «competenti».

Sono convinto che l'Italia non avesse alternative praticabili, per di più non è il momento di spaccare un fronte europeo faticosamente ricostruito. Attenzione, sui vaccini l'Europa è stata un disastro, ma credo che da soli avremmo fatto un super disastro, non avendo né soldi né forza contrattuale. Del resto, a differenza di Cina, America, Russia e Inghilterra (che hanno investito nella loro ricerca dell'antivirus una montagna di soldi pubblici e ora ne godono i vantaggi), i Paesi europei non hanno un loro vaccino e quindi sono da una parte in balìa delle multinazionali e dall'altra terreno di conquista delle stesse.

Nella guerra alla pandemia l'Europa è come quell'esercito costretto ad andare al fronte disarmato sperando che qualcuno gli passi un po' di munizioni, e in questo la Germania non fa eccezione, per capirci è nelle stesse condizioni, sia pure con un po' più di euro in cassa, di Italia, Francia e Spagna.

Detto questo non è il momento di stracciarsi le vesti, ma quello di rimboccarsi le maniche. Abbiamo perso tre giorni di vaccinazione con danni enormi, sia economici che sanitari. Non complichiamo le cose con l'effetto panico: AstraZeneca è sicuro, alla pari degli altri vaccini. Invidio chi da oggi potrà iniettarsi una sua dose e aspetto con pazienza il mio turno, sperando che arrivi al più presto.