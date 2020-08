Scatta l'allerta sulle tendopoli "Ecco cosa si rischia adesso"

L'Asp di Catania è stata lapidaria. La tendopoli per i migranti in costruzione a Vizzini non va fatta. " Non è una struttura idonea ai migranti ". L'accampamento tanto voluto dal ministro dell'Inteno Luciana Lamorgese, non può essere realizzato. Il parere dell’Asp di Catania è vincolante dopo l’ordinanza numero 31 del nove agosto scorso emessa dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Proprio l'articolo 3 specifica che " l'individuazione dei centri per la quarantena devono avere un parere di congruità alle misure anti Covid-19 rilasciato dall’Asp competente per territorio" . La stessa ordinanza vieta la realizzazione di centri di quarantena organizzati sotto forma di tensostrutture. Insomma le rilevazioni con annesse firme da parte dell'Azienda provinciale sanitaria di Catania e da parte del commissario ad acta per l'emergenza Covid-19 in Sicilia, Pino Liberti, parlano chiaro. Il dismesso deposito in disuso dell'Aeronautica Militare destinato dal ministero dell'Interno ad ospitare migranti in quarantena che arrivano dalle coste del nord Africa in Sicilia è pericoloso. Inoltre" non ha i necessari criteri idonei all’isolamento e alla quarantena dei migranti e che non possa essere espresso parere igienico favorevole ".

Proprio il commissatio Liberti ha stilato una relazione in cui attraveso numerosi punti ha evidenziato tante criticità in merito alla struttura.

" Ancorchè i lavori sono ancora in corso ho appurato le seguenti criticità riferite ai percorsi covid e di quarantena ". Scrive Liberti. " Sovraffolamento nelle unità abitative (8 persone in 17mq) che non consente alcun tipo di distanziamento sociale. Mense con spazi inadeguati per il distanziamento ma percorsi in comune in entrata e in uscita dalle stesse che, senza adeguata sorveglianza possono trasformarsi in sale di aggregazione non consentite ". Queste sono solo alcune delle motivazioni scritte nella relazione del commissario anticovid in Sicilia. E la sua tesi è abbastanza imbarazzante per l'esecutivo romano e per il loro progetto: " In considerazione a quanto sopra e, per la concomitante possibilità di altre malattie diffusive presenti ( es. Tubercolosi, scabbie, salmonella etc.) si ritiene che l'area attrezzata in località Vizzini non si presti all'isolamento e alla quarantena dei migranti ".

La tendopoli già da tempo ha destato preoccupazioni ai sindaci dei paesi limitrofi. Proprio ieri, la tematica è stata al centro di un vertice tra i sindaci del Calatino e il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Nel corso dell'incontro, richiesto dagli stessi amministratori, ha preso parte anche l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. I primi cittadini hanno manifestato “ preoccupazione e contrarietà circa le decisioni assunte dal governo nazionale ”.

Durante il vertice, che si tenuto al Palazzo della Regione di Catania, gli amministratori locali hanno manifestato “ preoccupazione per l'inevitabile promiscuità di contatti a causa delle dimensioni delle strutture, apparse modeste ”