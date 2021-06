Tensioni tra il governo e il Cts: sotto accusa gli Open day

È attesa per oggi la risposta di Aifa e Cts in merito all'uso di AstraZeneca sugli over 60, dopo l'avvio di una "riflessione" seguita alla morte di Camilla, la 18enne di Sestri Levante deceduta a causa di una trombosi, 14 giorni dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino durante l'open day del 25 maggio scorso.

Il parere del Comitato tecnico scientifico (Cts) si annuncia più stringente rispetto a quello pronunciato due mesi fa, con la possibilità di bloccare il vaccino agli under 60, e potrebbe aprire anche al richiamo di AstraZeneca con altri sieri. " Questo perché gli studi più recenti dicono che con la seconda dose a Rna messaggero si ottiene una risposta anticorpale persino più efficace di quella che si ha ripetendo l'infusione con il vaccino a vettore virale ", ha spiegato alla Stampa uno degli scienziati del Comitato. Così, dopo il passato già controverso, AstraZeneca torna a far discutere, tanto che gli scienziati avrebbero già deciso di eliminare quell'" in via preferenziale ", che era stato specificato sulla precedente raccomandazione, riferendosi alla somministrazione per gli over 60. Parole poco chiare, che non chiudevano alla possibilità di somministrare dosi del vaccino ai più giovani, tanto che alcune Regioni avevano organizzato degli Open day, proprio per vaccinare giovani e giovanissimi. Un'idea, questa, guardata con timore dai tecnici del Comitato, che però non aveva bloccato l'iniziativa. E ora, stando a quanto riporta la Stampa, la tensione del Ministero di Roberto Speranza e il Cts inizierebbe a farsi sentire. Sotto accusa sono proprio le giornate organizzate per la somministrazione del vaccino ai giovanissimi. Tanto che i governatori delle Regioni che non hanno proposto l'iniziativa hanno immediatamente sottolineato il loro operato, ricordando di non aver mai organizzato gli Open day rivolti ai ragazzi.

I dati dell'Agenzia italiana del farmaco, relativi ai primi cinque mesi di campagna vaccinale, parlano di 21 reazioni gravi ogni 100mila dosi somministrate. Tra il 27 dicembre 2020 e il 26 maggio 2021 sono 66.258 le segnalazioni arrivate all'Aifa, su un totale di 32.429.611 dosi, con un tasso di segnalazione di 204 ogni 100.000 dosi. Di queste, circa il 90% " sono riferite a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari" . Relativamente ad AstraZeneca, Aifa riferisce un " tasso di segnalazione delle trombosi venose intracraniche e in sede atipica in linea con quanto osservato a livello europeo (1 caso ogni 100.000 prime dosi somministrate, nessun caso dopo seconda dose), prevalentemente in persone con meno di 60 anni ". Come riporta la Stampa, i dati più specifici dell'Ema (Agenzia europea del farmaco) parlano di 2,1 casi tra i 40-49enni e di 1,8-1,9 casi nella fascia 30-39 anni. Anche con questi dati, le complicanze rimangono molto rare. Ma, anche se rare, le trombosi potrebbero essere evitate, lasciando i vaccini a vettore virale ai meno giovani. Pratica che non sembra essere seguita come dovrebbe: la Stampa rivela, invece, di essere in possesso di alcuni numeri, che parlano di " un milione e 423mila dosi di AstraZeneca e l'altro vaccino a vettore virale Johnson&Johnson. Ma di queste, ben 940mila sono andati alla fascia da 30 a 60 anni e altre 163 mila a quella dai 18 ai 29 anni, lasciando poco più di 300 mila dosi agli over 60 per i quali invece erano raccomandate ".

Ora starà al Cts prendere una decisione sulla somministrazione di Astrazeneca. Il responso è atteso per oggi. Poi, il Ministero dovrà tradurre le indicazioni del Comitato in un'ordinanza.