La rapina, ma la donna reagisce e lo mette ko. Il video diventa virale

A Livorno, una donna ha reagito con calci e pugni al tentativo di un uomo di rapinarla e strapparle la borsa. La vittima non si è infatti lasciata intimorire e ha iniziato a picchiare il rapinatore facendo ricorso anche a tecniche spesso utilizzate nella kick-boxing e nell'autodifesa. In un video, registrato probabilmente da un passante, che in poche ore ha fatto ormai il giro del web rimbalzando di piattaforma in piattaforma, si vede la donna dare pugni al costato e al volto del suo aggressore, alternandoli a calci molto potenti ai fianchi.

Il tentativo di scippo

Sembra comunque che a scatenare una simile reazione sia stato proprio il tentativo di scippo. Il fatto è avvenuto in strada sugli Scali d'Azeglio, a Livorno. Nel filmato si vede l’uomo con una borsa in mano e la donna che inizia a picchiarlo. Proprio questo particolare fa pensare che lui abbia avuto la malcapitata idea di tentare di strapparle la borsa. Diverse volte si nota il rapinatore che cerca di liberarsi dalla stretta della donna, senza però riuscirci.

Nell’inquadratura c'è anche un’altra persona, a bordo di un motorino, che passa vicino alla coppia ma che non fa nulla per prestare aiuto alla vittima, che riesce comunque a cavarsela anche da sola. La donna infatti alla fine riesce a scaraventare il suo avversario contro una vettura parcheggiata, continuando a picchiarlo con pugni e calci. Da sottolineare che ciò è avvenuto in pieno giorno in una zona molto trafficata della città toscana. Neppure i conducenti delle vetture in transito hanno preso in considerazione l'idea di accostare l'automobile e intervenire.

Il video

Ovviamente il video postato sul web ha provocato le reazioni dei tanti utenti che lo hanno visionato, commentando le immagini e condividendo il filmato. Molti sono stati coloro che hanno fatto i complimenti alla donna per il modo in cui è riuscita a reagire e a mettere ko il suo aggressore. Altri invece hanno puntato il dito contro i passanti che si sono goduti il match di pugilato e arti marziali, senza muovere un dito. Su Facebook qualcuno ha scritto: “Impensabile che nessuno faccia nulla per fermarli”.