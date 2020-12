Teo Luzi è il nuovo Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri

L'Arma dei Carabinieri ha un nuovo Comandante Generale: Teo Luzi. Soprannominato il "generale buono", darà il cambio a Giovanni Nistri a metà gennaio, quando quest'ultimo terminerà il suo incarico triennale. Attualmente, Luzi è capo di stato maggiore dei Carabinieri e ha alle spalle 42 anni di onorato servizio. Nato a Cattolica, provincia di Rimini, il 14 novembre 1959, ha intrapreso la carriera militare nel 1978, iscrivendosi all'accademia Militare di Modena, dove ha frequentato il biennio ordinario, per poi concludere la formazione alla Scuola Ufficiali Carabinieri nel successivo biennio, classificandosi 1° su 46 frequentatori.

È stato nominato oggi dal consiglio dei Ministri e per il prossimo triennio avrà il non facile compito di ripristinare il senso di sicurezza e di affidabilità della Benemerita, un'Arma gloriosa con una storia secolare alle spalle funestata da episodi spiacevoli come quello di Piacenza. Nonostante i ruoli di grande responsabilità che l'Arma gli ha assegnato, Teo Luzi ha sempre saputo svolgere in maniera ineccepibile il suo lavoro, ottenendo ottimi risultati in ogni suo incarico. Per 18 anni ha lavorato sul campo come comandante di compagnia a Roma, poi come comandante del Nucleo Informativo e infine come comandante provinciale, prima a Savona e poi a Palermo. È stato poi destinato al Comando Generale dei Carabinieri per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. Tra gli altri è stato capo ufficio Bilancio e poi capo ufficio Armamento e Equipaggiamenti Speciali.

Durante la sua carriera ha ricoperto importanti ruoli nelle interforze presso lo Stato Maggiore della Difesa e ha svolto servizio anche all'estero in Bosnia-Erzegovina e Kosovo. La sua carriera nell'Arma non ha mai avuto una macchia ma solo numerosi riconoscimenti al merito. Le sue attitudini al comando e il grande senso di responsabilità l'hanno portato a essere scelto per un ruolo così importante come quello di Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. Il suo nome è stato proposto dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, di concerto con il titolare dell’Interno, Luciana Lamorgese.