Terremoto di magnitudo 4.4 nel Ragusano, trema tutta la Sicilia

Un altro terremoto scuote l'Italia e stavolta l'epicentro del sisma è in Sicilia, più precisamente al largo della costa di Ragusa. Alle 21.27 i sismografi hanno registrato un sisma a a 30 chilometri in mare tra Gela e Santa Croce Camerina con una magnitudo stimata di 4.4 sulla scala Richter. I sistemi dell'Ingv sono al lavoro per determinare con esattezza l'entità del terremoto, che è stato nitidamente percepito in tutta la Sicilia orientale.

La scossa è durata circa 10 secondi, un tempo abbastanza breve ma lunghissimo in quegli attimi di paura. Le segnalazioni sono arrivate, oltre che da tutto il ragusano anche dal siracusano e dal catanese. Il sisma si è sviluppato a circa 30 Km di profondità, il che ha permesso di dissipare parte dell'energia del terremoto e di evitare danni. Tuttavia, per capire la capacità di propagazione delle onde del terremoto al largo di Santa Croce di Camerina, basti pensare che sono arrivate segnalazioni anche da Catania e da Palermo, che dista circa 230 Km da quella costa. A Siracusa si sono mossi i mobili nelle case e alcune persone, spaventate dall'evento, si sono riversate in strada. Lo stesso è avvenuto a Gela e Vittoria, i due centri abitati più prossimi all'epicentro.

La scossa è stata preceduta da un forte boato, un segnale ormai noto di un sisma imminente. Nonostante l'entità del sisma, la dislocazione dell'epicento in mare e a una profondità così elevata ha fatto sì che in un primo momento non si registrassero danni a persone o cose, come ha immediatamente comunicato il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì. Molte persone hanno deciso di non tornare nelle loro abitazioni stanotte, in molti si sono radunati nelle piazze e nei parcheggi di un centro commerciale, dove hanno deciso di trascorrere la notte per paura che un'altra scossa li possa cogliere nel sonno.