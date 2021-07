Il dibattito sulla terza dose: spunta l'ipotesi per i più fragili

Da un lato aumentano i casi di variante Delta, dall'altro sembra che gli anticorpi contro il Covid sviluppati dai vaccini attualmente in uso diminuiscano dopo sei mesi dalla completa immunizzazione. Un rapporto aumento-diminuzione che preoccupa in vista del prosieguo dell'estate ma soprattutto della prossima stagione autunnale. Ecco perché il dibattitto sulla terza dose si fa sempre più acceso ed il Ministero della Salute comincia ad avere le idee chiare, in particolare su anziani e fragili.

Cosa dice lo studio

Come abbiamo trattato di recente, l'ultima ricerca condotta dai ricercatori dell’University College di Londra e pubblicata nei giorni scorsi sulla rivista scientifica Lancet, si è infatti concentrata sulla durata dell'immunità determinata dal completamento del ciclo vaccinale; in particolare, il documento rileva che i livelli totali di anticorpi sviluppati dai vaccini Pfizer e AstraZeneca comincerebbero a diminuire sei settimane dopo l’immunizzazione completa, e gli stessi, in dieci settimane, potrebbero ridursi anche di oltre il 50%. Visto che gli anticorpi derivanti dai vaccini si riducono a questo ritmo, gli effetti protettivi dei medicinali in uso sarebbero lentamente destinati sparire, risultando quindi sempre meno efficaci contro le nuove varianti del coronavirus.

La risposta del ministero

A questo punto, prende sempre più corpo l'ipotesi di un piano che possa prevedere un ulteriore richiamo per alcune categorie: le persone fragili, gli immunodepressi e gli operatori sanitari che hanno iniziato le prime dose il 27 dicembre 2020 con il 'V-Day'. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenendo a Radio Cusano Campus, parlando della durata del vaccino ha lanciato un allarme. " Una quota della popolazione può avere una riduzione degli anticorpi dopo 6 mesi, significa che in quelle persone bisognerà fare un richiamo. È possibile - ha aggiunto - che ogni anno si debba fare un richiamo come per l'influenza ". Sulla terza dose si era espresso anche Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute. " Probabilmente un richiamo vaccinale " ulteriore contro Covid-19 " sarà nelle cose, anche se non sappiamo ancora quando, come e per chi ".

L'Ue pensa ad una terza dose

" Siamo molto consapevoli che può esserci bisogno di un'ulteriore dose di richiamo e questo è uno dei motivi per cui ci siamo preparati ad esempio concludendo un terzo contratto con Pfizer, tempo fa, che prevede 1,8 miliardi di dosi e l'obiettivo di queste dosi è essere pronti per le dosi di richiamo, se necessario ", ha detto il portavoce della Commissione Ue, Stefan De Keersmaecker, ad un briefing con la stampa a Bruxelles. Queste dosi sono state ordinate " in caso dovessero servire per altre vaccinazioni contro le varianti o per vaccinare altri gruppi come i più giovani. Per essere preparati abbiamo concluso questi contratti. Abbiamo anche esercitato l'opzione 150 miliardi di dosi con Moderna per essere preparati meglio a tale situazione. Nel frattempo continueremo a seguire la situazione con l'Ema Come sempre, le decisioni che prendiamo saranno basate sulla scienza", ha aggiunto.

Israele comincia domenica

Intanto, lo Stato di Israele è stato il primo a dare il via libera alla somministrazione di una terza dose di vaccino Pfizer contro il Covid-19 alle persone di età superiore a 60 anni che rischiano di sviluppare un decorso grave della malattia. Lo ha annunciato il ministero della Salute in una nota. Il comitato per la vaccinazione contro il coronavirus del ministero della Salute ha votato a maggioranza assoluta per somministrare il terzo vaccino Pfizer agli anziani nonostante non ci sia ancora l'approvazione dalla Food and Drug Administration statunitense. " La nostra strategia è chiara: salvaguardare la vita e salvaguardare la quotidianità nello Stato di Israele ", ha dichiarato il primo ministro Naftali Bennett. La mossa arriva un giorno dopo che Pfizer ha detto ai suoi investitori che una terza dose del vaccino ha aumentato gli anticorpi in coloro che lo hanno ricevuto da 5 a 11 volte.

Si accende il dibattito tra gli esperti

" Al momento, sulla necessità di una terza dose non ci sono dati a sufficienza per dire che andrà fatta. Probabilmente la risposta ai vaccini a mRna dura almeno un anno o di più. Dovremmo però vedere i dati delle seconde dosi e capire se chi ha fatto il vaccino ad un anno di distanza ha ancora gli anticorpi. Io credo che la terza dose si farà ad un gruppo selezionato: agli anziani fragili, agli immunodepressi, chi è paziente oncologico o ematologico, ai trapiantati ", afferma ad Adnkronos Salute Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova. Per la maggioranza delle persone, invece, la terza dose non sarà necessaria mentre a settembre-ottobre si dovrà valutare la tenuta anticorpale dei sanitari, i primi ad essere vaccinati in Italia.

Pregliasco: "Da prendere in considerazione"

" Credo sia da prendere in considerazione " la terza dose di vaccino anti-Covid. " Anche un recente articolo della Pfizer evidenzia qualche defaillance dopo 6 mesi dal vaccino e quindi bisogna pensarci, perché siamo, me compreso, verso la fine e comincia a vedersi anche personale sanitario, come altri cittadini, positivo". Lo dice all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell'Università Statale di Milano, sull'ipotesi di un piano che possa prevedere un ulteriore richiamo per le persone fragili, gli immunodepressi e gli operatori sanitari vaccinati all'inizio. Lo stesso Pregliasco fa parte di uno studio di valutazione che ha mostrato come i titoli anticorpali si siano abbassatti rispetto all'inizio anche se le variabili sono molte: dagli anticorpi neutralizzanti all'immunità cellulare " manca ancora una standardizzazione ", sottolinea.

Galli: "Solenne baggianata..."

Una terza dose " è una solenne baggianata. Io sono tra i primi ad essere stato vaccinato, quindi sarei tra i primi candidati alla terza dose. E non la farei perché non ha senso" . Massimo Galli, direttore di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, contrario anche all'ipotesi di ulteriore richiamo le persone fragili, gli immunodepressi e gli operatori sanitari fin quando non ci sarà una valutazione " del loro stato rispetto alla risposta immunitaria".

Lopalco: "Richiamo vaccinale per gli anziani"