Serve un tampone prima della terza dose? Cosa succede a chi si vaccina da positivo

Con l'impennata dei contagi, il governo ed il Comitato tecnico scientifico raccomandano prudenza e puntano tutto sulla terza dose di siero anti-Covid.

Prima del booster serve il tampone?

In molti, però, nutrono dei dubbi su come procedere, soprattutto a seguito della decisione di ridurre l'intervallo di tempo fra una inoculazione e l'altra. Che cosa può succedere, ad esempio, se una persona si sottopone al booster senza sapere di essere positivo? È consigliato, prima di procedere con la terza somministrazione, sottoporsi comunque ad un test sierologico per misurare il titolo anticorpale? In alcuni casi, ad esempio, si è sentito parlare di ADE (Antibody Dependent Enhancement).

Domande pertinenti, alle quali risponde il professor Massimo Andreoni, primario di Malattie Infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma. Secondo il professore, rinviare la terza dose sarebbe sbagliato e non vi sarebbe alcun rischio. " Detto in modo molto chiaro: il test sierologico prima della terza dose non serve a nulla ", dichiara infatti al Messaggero. " Prima di tutto non ti dice quanto tempo prima potresti avere avuto inconsapevolmente il Covid, ma soprattutto ormai è dimostrato che non ci sono controindicazioni. Meglio alzare il livello di protezione in questa fase di intensa circolazione del virus ", afferma.

Cosa fare, invece, se positivi