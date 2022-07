"Ti amo, non ti abbandonerò mai". I messaggi del figlio di Valentina al padre in carcere

" Ti amo, leone ". E ancora: " Non ti abbandonerò mai, nel bene e nel male ". Si tratta di alcune frasi che Il figlio 15enne di Valentina Giunta, la donna uccisa a Catania due giorni fa, dedicava al padre sui social. Il ragazzo (M.S. le iniziali del nome), in stato di fermo per l'omicidio della madre, era solito condividere sul suo profilo Tik Tok alcune foto che lo ritraevano insieme al papà, in carcere per reati legati (pare) al furto di automobili. Un amore incondizionato quello del giovane nei confronti del genitore e che, secondo gli inquirenti, potrebbe essere tra i motivi che lo hanno indotto ad armarsi contro la madre.

I dissidi familiari

A fare da sfondo alla tragedia ci sarebbe un contesto familiare piuttosto complicato. Stando a quanto riferisce il Corriere.it, Valentina aveva intenzione di tagliare i ponti con l'ex marito nonché padre dei suoi due figli, contro il quale in passato aveva sporto una denuncia per maltrattamenti, poi ritirata. Il clima familiare teso, specie con la suocera, avevano indotto la 32enne a prendere le distanze dai parenti acquisiti. Così, aveva venduto casa ed era andata a vivere con il secondogenito mentre M.S. sarebbe rimasto nell'appartamento coi nonni. Una scelta che il 15enne avrebbe mal digerito e che, verosimilmente, potrebbe aver alimentato sentimenti di rabbia e rancore nei confronti della madre. Al punto, forse, da tramutarsi in odio. Per certo chi conosceva la vittima ha dipinto uno scenario a tratti drammatico.

Le foto su Tik Tok