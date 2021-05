"Ti stupro e ti uccido: sono egiziano, non ho sentimenti"

L’ha afferrata per i capelli, dopo averle stretto le mani al collo, e l’ha trascinata un uno slargo isolato, nelle vicinanze di piazza Gae Aulenti, per poi violentarla due volte. Ancora un abuso sessuale a Milano, dove Ahmed Eltaras, 23 anni, extracomunitario, ha approfittato di una 35enne rischiando anche di ammazzarla. "Stai ferma, altrimenti ti uccido, io sono egiziano, sono vuoto dentro, non ho sentimenti” , avrebbe detto il giovane alla donna, che ha sentito stringere le mani dell’aggressore fino quasi a soffocarla. Solo quando, con un filo di voce, ha implorato lo stupratore di lasciarla andare, quest’ultimo ha mollato la presa e si è allontanato.

La violenza si è consumata di notte, al buio e nel silenzio. Nessuno ha potuto ascoltare le grida soffocate della vittima, che è stata in balia dell’egiziano per diverso tempo. A tradire l’extracomunitario è stato il mezzo con cui si è allontanato dal luogo dello stupro, un monopattino che, come riporta il quotidiano Il Giorno, ha aiutato gli investigatori a identificare il 23enne, attraverso il telefono con cui lo ha prenotato. La ragazza ha ripreso i sensi dopo un po’ e dopo aver vagato per le strade di Milano ha incontrato una volante della polizia.

Agli agenti ha denunciato l’accaduto ed è stata trasportata al pronto soccorso. Gli operatori sanitari hanno riscontrato un quadro compatibile con una violenza sessuale: lividi alle gambe, al viso e un cordone tumefatto al collo, conseguenza del tentativo di strangolamento. L’aggressore, dopo essere stato acciuffato, è finito in manette, condannato a due anni di reclusione. Il giudice per le udienze preliminari Aurelio Barazzetta ha così motivato la sentenza: “ La decisione è presa in considerazione del fatto che l’uomo è incensurato, è giovanissimo, ha tenuto un buon comportamento processuale, vuole intraprendere un percorso di riabilitazione e ha offerto una somma di denaro al fondo vittime vulnerabili” .

Ciò significa che, nonostante una violenza così brutale, l’uomo non andrà in carcere. In un primo momento l’egiziano aveva anche provato a depistare gli investigatori, fornendo loro una versione dei fatti diversa dalla vittima. Il 23enne aveva dichiarato che la donna era consenziente e che era rimasta con lui e due suoi amici fino a tardi a bere e fumare hascisc. Gli inquirenti, però, hanno creduto al racconto della 35enne, anche se hanno comminato una pena lieve allo stupratore.