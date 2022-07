Tir si ribalta sulla A1: l'inferno piomba sull'esodo estivo

Come segnalato da Aspi, Autostrade per l’Italia, sono al momento 6 i chilometri di coda in corrispondenza dell'uscita di Arezzo in direzione Roma e 5 quelli in direzione Milano, dove il traffico transita su una corsia, in seguito al ribaltamento di un tir avvenuto poco prima delle 7.30 di questa mattina sull'autostrada A1 Milano-Napoli. È stato chiuso il tratto compreso tra Arezzo e Monte San Savino, in direzione Roma, a causa dell’incidente autonomo avvenuto all'altezza del km 363.

L'incidente

Il mezzo pesante rimasto coinvolto era adibito al trasporto di pneumatici e, ribaltatosi, ha occupato l'intera carreggiata sud e anche parte di quella opposta, la nord. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il personale della Direzione 4 Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. È al momento in corso la distribuzione di generi di primo conforto da parte del personale di Autostrade per l'Italia agli automobilisti rimasti bloccati in coda sulla A1, nell’Aretino. Si registrano code anche all'uscita obbligatoria di Monte San Savino per chi proviene dalla Capitale.

Per gli utenti in viaggio verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria ad Arezzo, Aspi consiglia di rientrare in A1 a Monte San Savino, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Invece, per le lunghe percorrenze degli utenti che sono diretti verso Roma il consiglio è quello di uscire a Firenze Impruneta, proseguire per Siena, prendere il raccordo Siena-Bettolle SS326, per rientrare in A1 a Valdichiana. Per gli utenti in viaggio verso Milano, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Valdichiana per rientrare in A1 ad Arezzo.

Ricadute sul traffico

I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti e, dopo aver messo in sicurezza il tir rimasto coinvolto nell’incidente, hanno liberato la corsia di emergenza e parte della corsia di marcia per permettere di far defluire la circolazione. Restrizioni anche nella corsia direzione Nord. Secondo quanto reso noto, il conducente del mezzo pesante, un uomo di 26 anni di Napoli, all'arrivo della squadra era già riuscito a uscire da solo dalla cabina di guida. L’autista sarebbe stato soccorso e trasportato all'ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo per accertamenti.

Sul luogo, oltre a vigili del fuoco e polizia, anche un’automedica, un’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo. Situazione particolarmente problematica data anche dal fatto che proprio questo fine settimana le previsioni del traffico sono da bollino rosso. Sono moltissimi i vacanzieri che hanno deciso di partire l'ultimo week-end di luglio per raggiungere in auto le località di villeggiatura.