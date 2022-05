Topo "mangia il viso" a una disabile paralizzata a letto

Una disabile inglese è stata vittima, nella notte tra l'8 e il 9 maggio, di una disavventura causata da " un topo ". La 76enne Diana Kirk, costretta a letto dalla propria disabilità, è stata infatti aggredita da un roditore mentre lei stava dormendo, venendo soccorsa dal marito soltanto quando l'animale le aveva ormai orribilmente sfigurato il volto. La vicenda si è consumata in un appartamento di Bingham, nella contea settentrionale del Nottinghamshire, dove la Kirk vive con il marito 85enne John. A causa di gravi lesioni cerebrali, la 76enne è immobilizzata su un letto posizionato nel soggiorno di casa e deve essere assistita dal consorte 24 ore su 24.

In quella fatidica notte, la donna è stata aggredita da un topo, che ha preso a morderle e a dilaniarle la parte superiore del corpo, principalmente il viso. Il marito, non presente nel soggiorno negli attimi dell'aggressione, si sarebbe accorto di tutto soltanto oltre l'una di notte, quando, aprendo la porta del soggiorno dopo avere udito strani rumori, avrebbe trovato la moglie in un lago di sangue.

Davanti agli occhi del marito si sarebbe infatti presentata una scena orribile: la Kirk con il volto " mangiato e rosicchiato ". Secondo quanto raccontato successivamente da John agli inquirenti, il corpo di sua moglie era lacerato in più punti: " Graffi sul suo viso, collo, mani... Il topo aveva cercato di rosicchiare fino all'osso. C'era sangue dappertutto. È stato assolutamente qualcosa di selvaggio. Sono andato a bussare alla porta della nostra vicina perché anche lei si alza sempre presto e ci ha aiutati ".