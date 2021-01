Torino, uccide moglie e figlio di 5 anni e tenta il suicidio

Tragedia in provincia di Torino dove un uomo, un italiano di 39 anni, ha ucciso la moglie e il figlio di soli 5 anni. Secondo quanto rivelato degli investigatori, l’arma usata per compiere il folle gesto sarebbe un oggetto contundente non ancora rinvenuto.

L'uomo ha cercato di ammazzarsi

La tragedia sarebbe scaturita in seguito a una lite familiare per motivi ancora da accertare. Dopo aver ucciso la donna e il bambino, l’uomo ha cercato di togliersi la vita lanciandosi dal balcone dell’abitazione dove poco prima aveva commesso il duplice omicidio. Sono stati i vicini di casa della coppia ad allertare i militari che, giunti sul luogo, hanno bloccato il 39enne e lo hanno trasportato al Cto di Torino. Il giovane, in stato di fermo e piantonato dai militari, non sarebbe in pericolo di vita. Intanto, nella casa dove è avvenuto il delitto sono in corso i rilievi tecnici dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Torino.

Ucciso anche il figlio di 5 anni

Secondo quanto ricostruito, la tragedia familiare sarebbe avvenuta verso le tre di questa notte, tra giovedì 28 e venerdì 29 gennaio, in una abitazione di un condominio di via Barbaroux a Carmagnola, comune in provincia di Torino situato a circa 30 chilometri a sud del capoluogo piemontese. A chiamare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa allarmati dalle urla che provenivano dall’appartamento. L’assassino sarebbe Alexandro Riccio, di 39 anni, che ha ucciso la moglie Teodora Casasanta, sua coetanea, e il figlio Ludovico di 5 anni. Quando i carabinieri sono arrivati sul luogo hanno rinvenuto l’uomo a terra, nel cortile del condominio, e lo hanno portato in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, l’omicida non aveva precedenti.

A novembre un delitto simile

Quanto avvenuto sembra ricalcare un altro tragico triplice omicidio sempre in provincia di Torino, quaesta volta consumatosi in una villetta a Carignano, a pochi chilometri di distanza da Carmagnola. In quel caso l’assassino era un 40enne, Alberto Accastellato, che, dopo aver sparato alla moglie Barbara Gargano, 38 anni, e ai suoi figli, due gemellini di appena 2 anni, si è tolto la vita. La donna era morta su colpo mentre uno dei bimbi, Alessandro, era deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. La bambina era invece stata ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione del Regina Margherita ma, due giorni dopo, i medici della struttura ospedaliera avevano decretato la morte cerebrale della piccola Aurora.