Salgono ancora le vittime Un positivo ogni 6 tamponi

Sono 37.978 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore a fronte di 234.672 tamponi. In salia al 16,2% il rapporto tamponi/positivi: è positivo uno su sei tamponi effettuati. Ieri, il tasso di positività era sceso al 14,6%. Salgono, di poco, anche i morti, 636 contro i 623 di mercoledì 11 novembre. Arrivano a quota 3.170 i pazienti in terapia intensiva (+89 rispetto a ieri). Sono 429 ricoverati in più (ora 29.873). Ritornano a salire i nuovi positivi in Lombardia (+9.291), Piemonte (+4.787) e Campania (+4.065). Si attendono nuove ordinanze delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna per arginare i contagi. BPrevista la chiusura dei negozi la domenica in Emilia Romagna. Zaia: "Vietato passeggiare nei centri storici".

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli-Venezia Giulia sono stati registrati 838 nuovi contagi (7.529 tamponi eseguiti) e 9 decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Salgono a 47 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre rimangono 346 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 498.

VENETO

Sale ancora la curva dei nuovi contagi in Veneto, con 3.564 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, che portano a sfondare il totale a 90.901. Lo ha annunciato il presidente Luca Zaia presentando i dati del bollettino odierno sul Covid. Sono poi 38 i nuovi decessi, per un totale di 2.727, dall'inizio dell'epidemia il 21 febbraio scorso. Negli ospedali vi sono 1.876 ricoverati in area non critica (+103 rispetto a ieri) e 221 nelle terapie intensive (+5). "Finché non arriva l'apice della curva - ha sottolineato Zaia - dobbiamo essere pronti a tutto. Andiamo verso 1.900 ricoverati in area non critica, nella prima fase eravamo arrivati a 2.200, sarebbe verosimilmente 'un grande affarè arrivare al giro di boa con 2.000-2.200 ricoverati".

EMILIA ROMAGNA

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 80.684 casi di positività, quindi 2.402 in più rispetto a ieri, su un totale di 20.310 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi dell'11,8%, pressoché la stessa di ieri. In calo l'Rt regionale, che misura la trasmissibilità del contagio: secondo le prime anticipazioni, il nuovo dato settimanale è di 1,4 (rispetto all'1,57 della scorsa settimana e all'1,63 di quella precedente). Purtroppo, si registrano 49 nuovi decessi. Dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus, in Emilia-Romagna i decessi sono complessivamente 4.925. Prosegue l'attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, sono 1.264 gli asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 337 persone erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone e 462 sono state individuate nell'ambito di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 43,8 anni.

VALLE D'AOSTA

Sei nuovi decessi e 2338 positivi, 7 più di ieri di cui 159 ricoverati in ospedale, 16 in terapia intensiva, e 2163 in isolamento domiciliare. Sono i dati dell'epidemia da Covid in Valle D'Aosta resi noti dal bollettino di aggiornamento sanitario diffuso dalla Regione. I casi positivi totali sono 2338, i guariti 2186, i tamponi ad oggi eseguiti 48023.

LAZIO

"Nelle province del Lazio si registrano 842 casi e sono tredici i decessi nelle ultime 24 ore". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato, in una nota, al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. "Nella Asl di Latina sono 122 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi in pazienti di 63, 64, 64, 82, 87, 89 e 91 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 305 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 83 anni con patologie - continua l'assessore - Nella Asl di Viterbo si registrano 235 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 83 e 86 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si segnalano 180 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi".

UMBRIA

Sono 194 i nuovi casi di positività rilevati in Umbria. Sale a 10.339 il numero degli attualmente positivi. 12 i nuovi decessi per un totale di 218. Lo rende noto la Regione nell'aggiornamento pubblicato sul sito.

MARCHE

Nelle Marche sono 833 i nuovi casi positivi al coronavirus e 6 le persone morte. Lo rende noto il bollettino della Regione. E' invariato il numero dei ricoveri, sia totali sia in terapia intensiva.

CAMPANIA

Sono 4.065 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 23.840 tamponi. Dei 4.065 nuovi positivi, 286 sono sintomatici e 3.779 sono asintomatici. Il totale dei casi di coronavirus registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza è 99.986, mentre sono 1.196.072 i tamponi complessivamente esaminati. Sono 31 i nuovi decessi legati al coronavirus inseriti nel bollettino, ma l'unità di crisi specifica che si tratta di decessi avvenuti tra il 7 e l'11 novembre. Il totale dei decessi in Campania sale così a 927. Sono 645 i nuovi guariti: il totale dei guariti in Campania è 19.000.

BASILICATA

Duecentoventotto nuovi contagi di coronavirus sono emersi ieri in Basilicata a fronte di 1456 tamponi processati. Una trentina di casi si riferiscono a cittadini residenti fuori regione. E' quanto fa sapere la Giunta regionale. Sette in totale le persone guarite e tre quelle decedute. Stabile il numero di ricoverati negli ospedali, pari a 153, di cui diciannove nei reparti di terapia intensiva di Potenza e Matera.

ABRUZZO

Sono complessivamente 17.091 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 541 nuovi casi (di età compresa tra 1 mesi e 98 anni). Dei nuovi casi, 321 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti.Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità precisando che i positivi con età inferiore ai 19 anni sono 62, di cui 24 in provincia dell'Aquila, 11 in provincia di Pescara, 5 in provincia di Chieti, 22 in provincia di Teramo.Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 646 (si tratta di un 78enne della provincia di Teramo e di un 58enne della provincia di Pescara).Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 5029 dimessi/guariti (+73 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 11.416 (+466 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 330704 test (+2636 rispetto a ieri).547 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 52 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10353 (+464 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 5237 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+173 rispetto a ieri), 3284 in provincia di Chieti (+57), 3744 in provincia di Pescara (+112), 4486 in provincia di Teramo (+187), 171 fuori regione (+11) e 169 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.



TOSCANA

Sono 1.932 i casi positivi in più rispetto a ieri (1.545 identificati in corso di tracciamento e 387 da attività di screening) su un totale complessivo da inizio pandemia pari a 71.852 unità. In Toscana i nuovi casi sono il 2,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 1.932 casi odierni è di 46 anni circa (il 13% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 37% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più). I guariti crescono del 4,3% e raggiungono quota 21.198 (29,5% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.275.580, 15.786 in piu' rispetto a ieri. Sono 7.960 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 24,3% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 2.785 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 48.916, +2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.909 (35 in più rispetto a ieri), di cui 256 in terapia intensiva (10 in più). Oggi si registrano 37 nuovi decessi: 18 uomini e 19 donne con un'età media di 84,4 anni.

CALABRIA

"In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 307.797 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 310.924 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 9119 (+ 426 rispetto a ieri), quelle negative 298.678". Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare 6.560 casi attualmente attivi (ieri erano 6.137), 21 persone in terapia intensiva (3 più di ieri), 2.402 guariti/dimessi (2 più di ieri) e 157 deceduti (1 più di ieri). "Territorialmente - prosegue - dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: CASI ATTIVI 2016 (96 in reparto; 2 in terapia intensiva, 1918 in isolamento domiciliare.

SICILIA

Cresce ancora, nelle ultime 24 ore, il numero di casi positivi al Coronovirus in Sicilia. Oggi sono 1.692 nuovi casi su 9.455 tamponi processati. Gli attuali positivi sono 24.914 e i morti nelle ultime 24 ore sono stati 40. I pazienti dimessi o guariti sono 302, i pazienti ricoverati in regime ordinario sono 1.391, 205 in Terapia intensiva.

SARDEGNA

Ancora morti tra gli anziani per il Covid-19 in Sardegna. Le nuove vittima, 5 in tutto, sono due donne di 96 e 95, di Lotzorai (Nu) e Calasetta (Sud Sardegna) e tre uomini, due ottantenni di Sestu (Ca) e Cagliari e un 93enne sassarese. I nuovi casi nell'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono 301, 424 i pazienti ricoverati (+6), 56 (+2) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 8.891, mentre 174 sono quelle oin più guarite. I tamponi eseguiti ieri sono stati. Dei 13.794 casi positivi complessivamente accertati, 2.880 (+104) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 2.277 (+50) nel Sud Sardegna, 1.137 a Oristano, 1.758 (+13) a Nuoro, 5.742 (+134) a Sassari.