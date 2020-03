La Tortora sgrida coppia che cammina per strada ​mano nella mano a Milano

"È necessario mantenere una distanza sociale". Si tratta di una delle misure fondamentali da adottare per sconfiggere il coronavirus e gli esperti lo ripetono da giorni.

Qualche giorno fa, inoltre, il virologo dell'Università degli studi di Milano, Fabrizio Pregliasco, aveva ribadito l'importanza di mantenere la distanza anche in famiglia e nella vita di coppia. " Anche quando si cammina insieme al partner o a un famigliare - aveva ribadito- è fondamentale rispettare la regola del distanziamento di oltre 1 metro ". Sembra, però, che non tutti i cittadini abbiano capito il concetto.

La dimostrazione arriva da un servizio di Omnibus, il programma del mattino in onda su La7. Durante le riprese, infatti, le telecamere che seguono l'inviato Carmelo Schininà, riprendono un ragazzo e una ragazza che camminano mano nella mano. E Gaia Tortora suggerisce all'inviato: " Quelli sono a distanza ravvicinata ". I due si giustificano spiegando di essere usciti per andare a fare la spesa, nonostante le indicazioni impongono che, per questa esigenza, possa uscire una sola persona alla volta. " Le coppie non si separano mai ", è stata la risposta dell'uomo.