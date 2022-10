"Servi dei nazisti". L'attacco dei no vax alla sede della Uil

"Servi vili di uno Stato nazista". E ancora: "Traditori", "nazisti". E a mo' di firma, la "W" cerchiata, simbolo degli antivaccinisti. Sono le scritte rinvenute ieri sui muri della sede della Uil di Piacenza, in quello che si prefigura alla stregua di un vero e proprio attacco no-vax. Scritte vergate in rosso con lo spray, con tutta probabilità nelle primissime ore del mattino. E che non rappresentano un qualcosa di inedito nella città emiliana, visto che si tratta del terzo caso evidenziato in pochi mesi. In precedenza infatti, i no vax avevano rivolte le proprie attenzioni sulle sedi locali di Cgil e Cisl, vandalizzandole alla stessa maniera.

L'ipotesi sull'autore dell'atto vandalico

Anche in quel caso, si trattò di atti vandalici con i quali il movimento no vax rimproverava alle sigle sindacali un atteggiamento (a detta degli esponenti appartenenti al mondo dell'anti-vaccinismo) troppo accondiscendente nei confronti della campagna di vaccinazione anti-Covid. Non è probabilmente un caso il fatto che il movimento sia tornato alla carica nei giorni in cui in tutta Italia sta proseguendo l'inoculazione della quarta dose del vaccino anti-Covid. E poco importa evidentemente a questa gente che si tratti di una scelta e non di un obbligo. In base a quanto riportato dai media piacentini, gli inquirenti non escludono che gli episodi di vandalismo di cui sono state oggetto le sezioni cittadine delle tre sigle sindacali possano essere opera dello stesso autore. E nelle prossime ore dovrebbero passare al setaccio le registrazioni delle telecamere del circuito di videosorveglianza, alla ricerca di eventuali indizi per risalire all'identità del vandalo.