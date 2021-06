Tragedia del Mottarone, spunta un video: "Forchettone già nel 2014"

C'è una svolta clamorosa sulle indagini relative alla tragedia del Mottarone. Stando a quanto riferisce il quotidiano La Repubblica, l'emittente tedesca Zdf ha inviato alla Procura di Stresa un video che potrebbe stravolgere il corso dell'inchiesta aggravando la posizione degli attuali indagati. Un videoamatore svizzero, Michael Meier, sarebbe in possesso di un filmato in cui si vedrebbe che il cosiddetto "forchettone" erà già presente tra gli ingranaggi della funivia nel 2014.

Il video rivelazione

Un video che rischia di ribaltare le carte dell'inchiesta sul più grande disastro delle funivie italiane. Le immagini trasmesse dal programma "Frontal report21", una trasmissione d'inchiesta giornalistica tedesca, mostrerebbero il forchettone incriminato - quello che ha inibito l'attivazione del freno d'emergenza durante la discesa libera della telecabina a valle, per intenderci - già in uso sulla cabinovia nell'estate del 2014, ovvero, durante la normale attività dell'impianto. A segnalare la presenza del predellino metallico tra le ganasce sul sistema frenante del mezzo è stato un videoamatore svizzero, Michael Meier, appassionato di funivie che vanta un gigantesco archivio di riprese di impianti di risalita. Quando la scorsa domenica ha appreso la notizia della tragedia del Mottarone, Maier si è messo a spulciare nel suo nutrito repertorio nel tentativo di recuperare qualche vecchio filmato. Ebbene, di video ne avrebbe trovati addirittura due: uno risalente al 2014 e l'altro al 2018. Nello speciale tv, che verrà trasmesso stasera alle 21, Meier spiega di aver notato “ che già nel 2014 il forchettone era inserito mentre c’erano persone presenti nella cabina ”.

La versione di Tadini