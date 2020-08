Le vite spezzate nello schianto: chi erano le 5 giovani vittime

La tragedia della scorsa notte avvenuta in alta Valle Grana ha spezzato le vite di 5 ragazzi della provincia di Cuneo. Marco Appendino, il più grande, aveva 24 anni. Era lui a guidare il fuoristrada precipitato nel burrone. Era appassionato di Jeep e lo si capisce dalle foto presenti sul suo profilo Instagram. In una è seduto sul cofano del suo Land Rover Defender, sorridente. Per Marco stanno arrivando in queste ore molti messaggi di addio e cordoglio da parte di amici rimasti increduli alla notizia della sua morte. Anche Nicolò, 17 anni, e suo fratello Elia, 14 anni, sono deceduti nel tragico incidente. Il loro papà, Luca Martini, è uno storico margaro, nonché consigliere comunale a Castelmagno, paese noto per l’omonimo formaggio prodotto. E poi Camilla Bessone e Samuele Grimaudo, entrambi 16enni.

La famiglia della "Borgata Chiotti"

Sui social si facevano chiamare la famiglia della "Borgata Chiotti”. Avevano deciso di andare tutti insieme a vedere le stelle cadenti in montagna. Dopo essersi dati appuntamento nella piazza del paese, erano saliti sul fuoristrada per raggiungere l’Alpe Chastlar, uno dei luoghi maggiormente panoramici della Valle Grana. Sulla vettura erano in nove, tre in più rispetto alla capienza del mezzo. Stavano ritornando a casa quando improvvisamente, per cause ancora da appurare, Marco ha perso il controllo della Jeep che è finita nel precipizio. Tutti i ragazzi a bordo sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo. Per cinque di loro non c’è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. Gli altri 4 sono invece stati ricoverati in vari ospedali ma non sarebbero in pericolo di vita.

Tutti li conoscevano

Il 24enne aveva postato su Instagram una foto del gruppo accanto al fuoristrada che ha spezzato le loro giovani vite. Camilla era una cheerleader del team Cuneo, come la sua amica Anna, che si è salvata. Tutti conoscevano quei ragazzi. "Non possiamo aggiungere altro. Prima di tutto erano nostri amici...RIP". Queste le parole sulla pagina Facebook del rifugio Maraman, in Alta Valle Grana, nella zona dove è avvenuta la tragedia. In segno di lutto gestori hanno annunciato per oggi la chiusura: "Chiuso per la tragedia accaduta stanotte. Ci scusiamo per il disagio, ci vediamo domani...".