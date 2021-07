Incidente sul Garda, arrestato il tedesco che ha ucciso i fidanzatini

Patrick Kassen, il tedesco 52enne che si trovava alla guida del Riva il giorno del tragico incidente costato la vita a Umberto Garzarella e Greta Nedrotti, è stato arrestato mentre stava rientrando in Italia. L'uomo è stato fermato al Brennero. L'impatto mortale tra il motoscafo e l'imbarcazione in legno, a bordo della quale si trovavano le due vittime, era avvenuto la sera di sabato 19 giugno nelle acque del lago di Garda, a San Felice del Benaco (Bs). Nei giorni scorsi la Procura di Brescia aveva chiesto il mandato d'arresto per il manager tedesco, convalidato dal Tribunale di Monaco. Kassen, una volta terminate le operazioni di rito, è stato condotto in carcere.

Arrestato il tedesco alla guida del Riva

I carabinieri del nucleo investigativo di Brescia e del nucleo operativo della compagnia di Salò, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Brescia, hanno fermato, nei pressi del confine di Stato a Vipiteno, in provincia di Bolzano, Patrick Alexander Kassen, rientrato nel territorio italiano accompagnato dal proprio legale, per consegnarsi alle autorità italiane. Presso gli uffici del comando provinciale di Brescia è stata eseguita la misura cautelare in carcere emessa nei suoi confronti per il duplice omicidio colposo dei Greta Nedrotti e Umberto Garzarella. Sarebbe stata fondamentale l'attività svolta in questi giorni dalla Procura della Repubblica di Brescia per assicurare alla giustizia la persona ritenuta responsabile del tragico episodio.

La Procura aveva prima richiesto e ottenuto un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del conducente del motoscafo, che aveva fatto ritorno in Germania, a Monaco di Baviera. Per questo motivo, subito dopo, la Procura di Brescia aveva quindi richiesto un mandato di arresto europeo, attivando contestualmente la collaborazione di Eurojust e del servizio di cooperazione internazionale di polizia presso il ministero dell'Interno, per accelerare il provvedimento. Proprio oggi era anche attesa, presso la Corte d'Appello di Monaco, la convalida del mandato di arresto europeo richiesto dalla Procura della Repubblica di Brescia.

Velocità del motoscafo 4 volte superiore al limite