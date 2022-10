Canadair si schianta sull'Etna: morti i due piloti

Nel pomeriggio di oggi, 27 ottobre, un canadair della Protezione civile si è schiantato nella zona di Linguaglossa, nel catanese. L’incidente si è verificato alle pendici dell’Etna, dove i vigili del fuoco erano intervenuti per domare un vasto incendio. Poco prima dello schianto il canadair aveva fatto rifornimento d’acqua nei pressi di Giarre. Sul veivolo c’erano due persone, che non sono sopravvissute all'impatto.

Dopo lo schianto si sono immediatamente alzati alcuni mezzi di soccorso della Protezione civile e degli elicotteri antincendio sia per sostituire il veivolo nelle operazioni di spegnimento che per cercare di soccorrere i due piloti del canadair.

"Sono rammaricato e molto dispiaciuto per le due vittime dell'incidente di Linguaglossa - dice il direttore della Protezione Civile in Sicilia, Salvo Cocina - le mie squadre hanno visto precipitare il Canadair, poi il fumo. L'aereo è completamente distrutto e sembra che non ci sia nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione - afferma Cocina - avrebbe sbattuto con un'ala nella montagna andando a fuoco a causa del carburante presente al suo interno". A bordo del canadair c'erano due piloti. Le squadre della Protezione civile sono sul posto, ma il luogo è molto scosceso. "Le due vittime - aggiunge -, entrambe della Protezione civile nazionale, erano in servizio per conto della società appaltante Babcock".

“Da lontano - dice una donna - abbiamo visto quel canadair, pensavamo stesse scendendo per gettare l’acqua, solo dopo abbiamo capito che si stava schiantando, è stato terribile”.

Non si hanno ancora notizie sulla natura dell'incendio.

"Una tragedia immane"

La notizia in pochi minuti ha fatto il giro dei social network, sono già migliaia i commenti di cordoglio per le due vittime. "Una tragedia immane - scrive un abitante di Catania - non ci resta che pregare per le due persone che erano dentro il canadair e sperare che certe tragedie non avvengano più".