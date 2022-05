"Trasmissione non obiettiva". E Cazzola lascia la diretta con la Merlino

" Sa che cosa faccio? Mi alzo, me ne vado e non vengo più ". Dopo atteso in silenzio il proprio turno, Giuliano Cazzola ha perso la pazienza. Stamani, su La7, l'ex sindacalista bolognese ha polemizzato con la conduttrice Myrta Merlino, rea a suo giudizio di averlo fatto aspettare troppo prima di intervenire. L'ospite, esausto per la lunga intervista a Michele Santoro che era appena andata in onda, si è ribellato con la padrona di casa de L'Aria che tira e a sorpresa ha abbandonato la diretta.

" Io sono qui dalle 12.20 e ho visto prima uno show di Michele Santoro, che sinceramente lei non può imporre a me. Sono una persona libera e non voglio vedere questo show. Adesso mi fa un intermezzo di Moni Ovadia… Che possibilità ho? Faccio la foglia di fico? Che possibilità ho di rispondere a un'ora di veleno e di menzogne? ", ha lamentato a un tratto Cazzola, dopo che la conduttrice gli aveva ceduto la parola. L'ex sindacalista, infastidito dalle argomentazioni udite fino a quel momento, ha così protestato con la stessa Merlino. " La sua, cara, non è una trasmissione obiettiva, quindi io me ne vado e non vengo più ", ha esclamato. E, togliendosi, l'auricolare e il microfono, ha abbandonato il collegamento.

Immediata la replica della giornalista da studio. " Però Cazzola, scusi, c'era Massolo con Santoro, non mi è sembrato uno show... ". Ma niente da fare, l'ex deputato emiliano se n'era già andato. Prima del suo intervento, in effetti, la trasmissione di La7 aveva dato ampio spazio a Michele Santoro, che aveva esposto il proprio pensiero sulla guerra e lanciato le ennesime frecciate alla Rai per la gestione informativa del conflitto. " Mi spiace molto per quello che ha fatto Cazzola, credo che le opinioni differenti esistono e bisogna accettarle, contestarle e smontarle se uno pensa che sono fuori misura e fuori standard. Credo che sia sempre un errore non volersi confrontare con chi la pensa in maniera differente ", ha commentato Myrta Merlino, spiazzata dal gesto del suo ospite in collegamento.

" Per me Cazzola è un ospite graditissimo, è venuto moltissime volte, ha avuto tante occasioni e tanto tempo per spiegare la sua ", ha chiosato la giornalista, provando a stemperare quel momento di tensione. E ancora: " Non sapevo che avesse aspettato tutto questo tempo, certo si è un po' allungata l’intervista con Santoro, Massolo e quel signore russo che ci ha parlato di pace. Ma da qui a sentirsi offeso e andare via... Mi spiace moltissimo, è una delle cose che non mi piace di questo momento del nostro dibattito pubblico ".

Così, dopo quel fulmine a ciel sereno, il dibattito è proseguito senza Cazzola. L'Aria che tira(va) in diretta s'era fatta elettrica.