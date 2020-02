Treno deragliato a Lodi, ecco chi sono i due macchinisti morti

Sono Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo le vittime dell'incidente ferroviario di questa mattina a Ospedaletto Lodigiano. Il primo, 51enne, era originario di Reggio Calabria. Il secondo di anni ne aveva 59 ed era di Capua, nel Casertano.

" I macchinisti erano già fuori dal treno, li abbiamo trovati per terra, già deceduti, il primo era vicino al fabbricato e l'altro a una cinquantina di metri. I corpi sono ancora qui ", ha dichiarato Giuseppe Di Maria, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Lodi.

Giuseppe Cicciù era un ferroviere e delegato sindacale impegnato e appassionato. " Alle ultime elezioni per le rappresentanze sindacali non si era ricandidato, anche se a malincuore, perché si era risposato da poco e aveva avuto una bambina. Ma lo vedevamo spesso, qui, o nelle nostre sedi alla stazione Garibaldi e in Centrale ", ha spiegato il segretario regionale della Fit Cisl, Giovanni Abimelech. " Un amicone, uno allegro e che portava buonumore ". Così lo hanno descritto il macchinista i colleghi e i dirigenti sindacali ancora increduli per quanto accaduto. " Lavorava da tanti anni come macchinista, è stato uno dei primi sui nuovi treni dell'Alta velocità. Era una persona con grande esperienza, non certo un ragazzino, non era certo uno appena arrivato ", ha continuato Abimelech all'Ansa. " Pioltello è stata una tragedia e un incidente imperdonabile - ha tuonato il segretario regionale del sindacato di categoria -. Ma noi conosciamo bene quella rete non può deragliare un Frecciarossa, non può, non può ".

Un Ferroviere con la "F" maiuscola, una grande professionista e appassionato del suo lavoro. Così è stato invece descritto Mario Di Cuonzo. Vicino alla pensione, " aveva fatto parte della prima squadra reclutata per guidare i Frecciarossa ", ha affermato Luigi Ciracì, della segreteria regionale della Filt Cgil.

Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo sono "due nuove vittime del lavoro ", ha dichiarato il presidente della Repubblica esprimendo il suo cordoglio per i ferrovieri. Sergio Mattarella si è poi augurato che si faccia presto luce sulla dinamica del grave incidente, per garantire il diritto dei cittadini alla sicurezza nei trasporti. " L'incidente ferroviario per il deragliamento del treno dell'Alta Velocità Milano-Salerno, avvenuto all'alba nei pressi della stazione di Livraga in provincia di Lodi, mi addolora profondamente. Penso ai due macchinisti rimasti vittime, ai feriti e alle loro famiglie. A loro la mia solidarietà e massima vicinanza ", ha dichiarato in una nota Roberto Traversi, sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.