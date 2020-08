Treno travolge auto al passaggio a livello: muore 34enne

Travolta e uccisa da un treno al passaggio a livello mentre era alla guida della propria vettura. È così che una donna di 34 anni, residente a Codogno e diretta a Pizzighettone, ha perso la vita nella mattinata di Ferragosto. L'incidente è avvenuto a Maleo, nella Bassa Lodigina, al confine con la provincia di Cremona. Le indagini del caso sono affidate ai carabinieri di Codogno.

L'incidente

Non è ancora chiara la dinamica esatta dell'incidente che ha spezzato la vita alla giovane 34enne. Stando a quanto si apprende dal Corriere della Sera , la tragedia si sarebbe consumata pressapoco alle ore 11 di sabato 15 agosto 2020. La ragazza era alla guida della propria auto, un Citroen C3, quando al passaggio a livello dell'attraversamento ferroviario di Maleo è stata travolta in pieno dal convoglio Milano-Mantova 2651 con a bordo circa un'ottantina di persone. Secondo fonti a vario titolo, le sbarre del passaggio a livello era sollevate e, pertanto, non sarebbe stata commessa alcuna imprudenza da parte della sventurata automibilista. La corsa del treno si è arrestata circa dieci metri più avanti e gli occupanti - quasi tutti pendolari - sono stati fatti scendere e dirottati su bus sostitutivi. Ad ogni modo, bisognerà attendere i riscontri delle indagini, affidate ai carabinieri di Codogno, per dettagliare la ricostruzione dell'impatto fatale e stabilire eventuali responsabilità. Al momento, pare si sia trattata solo di una tragica fatalità.

I soccorsi

A seguito del violento impatto - il convoglio avrebbe centrato in pieno l'automobile - la donna sarebba balzata fuori dall'abitacolo salvo poi finire riversa in un canale di irrigazione. È proprio all'interno della roggia che la vittima è stata ritrovata dai soccorritori del 118. Inutile l'arrivo tempestivo dell'ambulanza e i tentativi di rianimazione: la 34enne è morta dopo una breve agonia. Non si hanno notizie certe sulle generalità della giovane. Verosimilmente era residente a Codogno, nella Bassa Lodigiana, ed era diretta a Pizzighettone. Tuttavia, ulteriori informazioni saranno fornite dagli investigatori una volta chiarita la dinamica del tragico incidente. Due anni fa, sempre al passaggio a livello di Maleo e con le stesse modalità, un uomo aveva perso la vita.