Tribunale dà ragione all'Italia: "I marò avevano l'immunità"

Svolta per i marò coinvolti nel caso Enrica Lexie: il Tribunale arbitrale internazionale ha infatti deciso che la giurisdizione sul caso dei due fucilieri di Marina spetta all'Italia. UnLa presa di posizione del tribunale è una vittoria dell'Italia, che da anni si batte sul fatto che i due marò, in quanto impiegati a bordo della Enirca Lexie pere proteggerla da eventuali attacchi dei pirati, erano lì come funzionari dello Stato italiano e quindi impegnati nell'esercizio di funzioni statali. La difesa italiana è stata quindi accolta dal Tribunale arbitrale, che ha quindi deciso di affidare la giurisdizione al nostro Paese

Questo ovviamente non è un giudizio sul caso, ma solo sulla giurisdizione. La vittoria italiana deve infatti essere comunque messa in parallelo con l'altra decisione inserita nel provvedimento del tribunale arbitrale secondo cui "l'Italia ha violato la libertà di navigazione e dovrà pertanto compensare l'India per la perdita di vite umane, i danni fisici, il danno materiale all'imbarcazione e il danno morale sofferto dal comandante e altri membri dell'equipaggio del peschereccio indiano Saint Anthony". Lì dove morirono appunto i due pescatori del Kerala da cui è partita una delle vicende giudiziarie di carattere internazionale più complesse degli ultimi anni. Il ministero degli Esteri ha reso noto che "il Tribunale ha invitato le due Parti a raggiungere un accordo attraverso contatti diretti". Per Massimilano Latorre e Salvatore Girone, ocinvolti dal 15 febbraio 2012 in questo vero e proprio calvario giudiziario, forse è arrivato il primo vero momento di svolta dopo anni di attese e di frustrazione, in un processo in cui le autorità indiane hanno da subito considerati i due marò come colpevoli.