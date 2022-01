Il trucco macabro: portano cadavere alla Posta per riscuoterne la pensione

In Irlanda, venerdì scorso, è andato in scena un episodio di cronaca paragonabile allo spezzone di una dark comedy: due uomini si sono recati all'ufficio postale insieme a un " cadavere " per riscuotere la pensione del deceduto. La vicenda si è consumata nella cittadina di Carlow, nel sudest del Paese, con lo stratagemma dei due truffatori che è stato subito scoperto dal personale dell'ufficio.

I due avevano trascinato davanti a uno sportello della sede postale il corpo senza vita di un uomo di 66 anni, identificato come Peadar Doyle, che era morto forse da un paio di giorni. I malintenzionati intendevano sfruttare la presenza del cadavere per prelevare i soldi della pensione del defunto e, nella speranza di passare inosservati, avevano camuffato il corpo senza vita con un cappello in testa e con un maglione che gli copriva parte del viso.

Nonostante il tentativo di camuffamento messo in atto dai due, il personale dell'ufficio ha subito intuito che qualcosa non andava nell'aspetto del signor Doyle e, di conseguenza, i dipendenti della sede hanno iniziato a fare domande agli accompagnatori dell'uomo riguardo alle condizioni di salute di quest'ultimo. A quel punto, i due hanno steso a terra il corpo del 66enne dicendo che aveva avuto un infarto proprio allora all'interno dell'ufficio e sono rimasti lì mentre sul posto arrivavano i soccorritori e la polizia.

Una volta venuto alla luce l'inganno architettato dai due truffatori, questi sono stati interrogati dalle forze dell'ordine. I complici avrebbero assicurato agli agenti che Doyle era vivo quando loro lo avevano accompagnato all'ufficio postale. Gli inquirenti hanno comunue disposto un'autopsia sul cadavere del 66enne, per accertare il momento del decesso. I sospettati, dopo il loro interrogatorio, sono stati rilasciati.