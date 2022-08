"Scene da Arancia meccanica": il dramma delle turiste violentate

Si chiama Loris Attolini, 21 anni, il ragazzo barese accusato di aver sequestrato, violentato e derubato due turiste francesi, una di 17 e l'altra di 18 anni. Secondo il gip Angelo Salerno, che ha convalidato il fermo dell'indagato, lo stupro si sarebbe consumato con modalità " spregiudicate, che sembrano ispirate al noto film 'Arancia meccanica', non si è fatto scrupolo di sequestrare le due giovani donne, picchiarle, minacciarle, riducendo in stato d'impotenza e costringendole a subire una reiterata violenza nonostante l'evidente fragilità delle persone offese e il fatto che si trovassero in un paese straniero lontane dalla loro famiglia ".

Lo stupro

La violenza si è consumata in un appartamento del quartiere Libertà di Bari, nella notte tra l'8 e il 9 agosto. Dopo averle adescate con un invito a cena Attolini avrebbe chiesto loro di scattare foto e fare un video erotico, minacciando poi di pubblicare i contenuti sui social qualora avessero tentato di sottrarsi. Al rifiuto delle giovani avrebbe avuto " uno scatto d'ira ", si legge nell'imputazione. Fuori controllo, il 21enne " ha sbattuto una delle due contro la porta di ingresso colpendola al volto con almeno cinque gomitate - scrive il gip - gettando le due ragazze in uno stato di prostrazione e di terrore circa la loro sorte, anche perché chiudeva la porta di ingresso a chiave e le bloccava in casa impedendo loro di uscire, così da indurle a cedere alle sue richieste ". Durante le successive violenze, una delle vittime è riuscita a contattare il padre in Francia per chiedere aiuto. Il 21enne le avrebbe infine lasciate andare in cambio di 90 euro e tenendo " come trofeo " lo smartphone di una delle due. In lacrime e con gli abiti strappati, le due turiste sono state soccorse e portate in ospedale, dove hanno denunciato gli abusi subiti consentendo l'identificazione immediata del presunto aggressore.

Le foto e i video