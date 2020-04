Dal 4 maggio ripartono i trasporti: treni e aerei già pieni

Ci risiamo: l’Italia si prepara ad un nuovo esodo dal Nord verso il Sud. È questo quanto emerge se ci si collega sul sito di Trenitalia per percorrere la tratta Milano-Napoli a partire da lunedì 4 maggio prossimo e per i giorni a seguire. Nulla da dire se si fosse trattato di un periodo “normale” ma, in questo caso, il 4 maggio non è altro che la data ricadente nell’inizio della fase 2 prevista dal decreto del 26 aprile.

Come ormai risaputo in questa nuova fase, che fa seguito al lockdown, si inizierà a convivere con il coronavirus prestando le dovute attenzioni. Ebbene, se prima i cittadini erano chiamati a rispettare il dovere di rimanere in casa e nel proprio comune di residenza potendovi uscire solamente per comprovati motivi che attenessero la salute, il lavoro o l’acquisto di beni di prima necessità, adesso le cose cambiano. Infatti il nuovo decreto consente gli spostamenti tra le Regioni per chi, essendo fuori sede, deve tornare al proprio comune di residenza o domicilio. La notizia è stata annunciata direttamente dal consigliere regionale della Campania Emilio Borrelli: " Un cittadino ci segnala che nelle date del 4, 5 maggio e giorni successivi i posti dei treni provenienti da Milano e diretti a Napoli non sono acquistabili. Ci si prepara ad un’altra forte ondata verso il Sud ? "

Inutile a dirsi il ricordo va a quelle immagini del primo maxi esodo avvenuto la notte compresa fra sabato e domenica 8 marzo scorso quando, nel momento in cui è uscita la bozza non ancora ufficiale del primo decreto che chiudeva la Lombardia, tutti gli studenti o lavoratori meridionali, in preda al panico, si sono precipitati in massa nella stazione di Milano. In quell’occasione, in migliaia hanno preso d’assalto biglietterie e treni pur di fare rientro in famiglia.

Dunque da lunedì prossimo ci si deve attendere uno scenario simile dal momento che le prenotazioni su treni, aerei e autobus hanno fatto registrare il sold out. Trenitalia ad esempio, per far fronte alle prenotazioni, ha messo a disposizione due convogli ferroviari in più. Anche Alitalia ha tutto full nella tratta Milano-Napoli e viceversa. Chi non è potuto partire prima del lockdown lo sta facendo adesso innescando non poche preoccupazioni e polemiche in merito ai possibili rischi che ne potrebbero derivare. Si teme che questo possa far innalzare improvvisamente la curva dei contagi vanificando gli sforzi che fino ad ora tutto il Sud ha sostenuto pur di contenere una crisi sanitaria senza precedenti.