Uccisa la manager dei vip. Tra i suoi clienti anche le Kardashian

La manager delle star Usa Angela Kukawski è stata trovata morta nel sud della California il 23 dicembre, con il suo corpo ricoperto di " segni di tortura ". La donna 55enne lavorava presso l'agenzia di spettacolo Boulevard Management di Woodland Hills, un sobborgo di Los Angeles, dove aveva clienti del calibro dei cantanti Kanye West e Nicki Minaj, la famiglia vip Kardashian e il defunto rapper Tupac Shakur. La Kukawski era stata dichiarata scomparsa proprio il giorno prima del ritrovamento del suo cadavere.

Il corpo senza vita della manager è stato rinvenuto dai poliziotti all'interno dell'auto di lei, parcheggiata lungo Patricia Avenue nella Simi Valley, nell'estremo sud del Golden State. Gli agenti hanno individuato sul cadavere numerose ferite da taglio e segni di percosse alla testa e al collo, nonché chiari indizi di strangolamento. Le forze dell'ordine hanno però subito individuato un sospettato per l'assassinio della donna: il fidanzato della stessa.

Il 49enne Jason Barker è stato quindi arrestato e rinchiuso nella prigione del distretto losangelino di Van Nuys, con la cauzione per il suo rilascio fissata a oltre tre milioni di dollari. Il presunto colpevole, ipotizza la polizia, avrebbe ucciso e seviziato la donna nell'appartamento in cui la coppia viveva, poi lui avrebbe caricato il cadavere della Kukawski in macchina e l'avrebbe portata nel luogo in cui poi il corpo è stato rinvenuto. Le accuse dalla Procura verso Barker sono, di conseguenza, omicidio premeditato e tortura. La prima udicenza del processo a carico dell'assassino si terrà il 12 gennaio.