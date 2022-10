Uccise e triturò il cadavere. l'assassino è fuori dal carcere

Uccise e fece a pezzi il cadavere in una macchina tritasassi. Ma l'assassino di Donald Sacchetto, Simone Rossi, si trova in regime di semilibertà a Porto Azzurro, sull'isola dell'Elba, dove sta scontando una pena a 30 anni di reclusione. " Se torna in libertà, in Valtellina, dopo avere scontato appena 13 anni, è come se mio fratello Donald venisse ucciso una seconda volta ", aveva dichiarato a Il Giorno, circa una settimana fa, Loana Sacchetto, la sorella della vittima.

L'omicidio

Il delitto, ribattezzato dalla stampa come "l'omicidio della cava", si consumò 13 anni fa. Donald Sacchetto, un operaio di 36 anni, era scomparso il 16 maggio 2009, la sera del suo compleanno. Il cadavere, fatto a pezzi, fu ritrovato due mesi dopo nella cava dell'azienda gestita da Simone Rossi, che all'epoca dei fatti lavorava come geometra nella ditta di marmi fondata dal nonno paterno, nella Bassa Valtellina. Per il delitto, l'imprenditore - al tempo 32enne - fu condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione. Per la giustizia, Rossi uccise l'operaio e poi distrusse il cadavere in una macchina tritasassi. La difesa ritenne, invece, che il 36enne si fosse suicidato escludendo che l'imputato avesse fatto a pezzi la salma. Tesi tutt'oggi sostenuta dal fratello del geometra, Michele Rossi: " Mio fratello è una vittima di errore giudiziario. Al processo, molti testi scivolarono in contraddizioni. Non fu lui a fare a pezzi Donald ", ha ribadito a Il Giorno.

"Non torno in Valtellina"