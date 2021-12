È ufficiale: quando iniziano a vaccinare i bimbi

La vaccinazione per i bimbi partirà dal prossimo 16 dicembre. A renderlo noto è la struttura commissariale presieduta dal generale Francesco Paolo Figliuolo. Dopo la recente approvazione dell'Aifa relativa all'utilizzo del vaccino per la fascia di età che va dai 5 agli 11 anni, la struttura commissariale ha programmato la distribuzione a dicembre di altre dosi pediatriche di vaccino mRNA-Pfizer, 1,5 milioni di fiale. “Le dosi – fanno sapere dall’ufficio del commissario Figliuolo – rappresentano una prima tranche, che sarà poi integrata a gennaio e saranno rese disponibili a partire dal 15 dicembre, in modo che tutte le strutture vaccinali delle regioni e delle province autonome, saranno in grado di procedere alla vaccinazione dei bambini a partire dal giorno successivo” .

Intanto, la presidente della Società italiana di pediatria (Sip) Annamaria Staiano ha commentato il via libera dell’Aifa al vaccino per i bimbi. “Siamo pronti a vaccinare – ha detto – anche perché per quella fascia d’età non si userà lo stesso vaccino degli adulti ma una quantità diversa, 10 microgrammi invece che 30. La platea dei bambini vaccinabili è di circa 3,5 milioni, tra cui un 10% di fragili e per questi il vaccino deve essere prioritario” . La dottoressa Staiano ha ribadito anche che il vaccino è sicuro ed efficace nei più piccoli. In totale, comunque, sono 430.614 le somministrazioni di vaccino effettuate a livello nazionale ieri, quando è stato superato il target giornaliero di 400mila indicato per le prime tre giornate di dicembre.

Nello specifico, le prime dosi sono state 30.286, a fronte di 26.003 seconde somministrazioni (cicli primari completati), mentre le dosi addizionali/booster hanno raggiunto quota 374.325. Gli hub che operano a livello nazionale sono 2.453, con una previsione incrementale in un contesto di ampia disponibilità di vaccini a mRNA, stimati in oltre 20 milioni di dosi/somministrazioni previste fino al 31 dicembre 2021, utili a soddisfare la potenziale richiesta di 14 milioni di over 18 che hanno terminato da cinque mesi i cicli di vaccinazione primari, o che ancora devono completarli.