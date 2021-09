Usa, Chiesa luterana nomina il suo primo "vescovo trans"

Il politicamente corretto negli Usa si è ultimamente imposto anche negli ambienti ecclesiastici, come dimostra la recente nomina del primo " vescovo trans " nella storia della Chiesa luterana americana. La controversa designazione è stata decretata infatti dalla Chiesa evangelica luterana in America (Elca), una delle comunità cristiane più grandi degli Stati Uniti con circa 3,3 milioni di fedeli, e il nuovo vescovo si chiama Megan Rohrer. Il primo vescovo trans della storia è stato nominato a capo del sinodo di Sierra Pacifico, un collegio religioso da cui dipendono 200 congregazioni in California settentrionale e Nevada settentrionale. L'incarico di Roher durerà 6 anni.

Il nuovo vescovo ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale luterana nel 2006, per poi condurre la propria attività di servizio al prossimo tra i poveri di San Francisco e collaborare quindi con il servizio spirituale istituito presso il dipartimento di polizia cittadino. Rohrer ha finora preso più volte posizione a favore delle istanze promosse dal movimento per i diritti della comunità Lgbt, schierandosi contro le violenze omotransfobiche e contro l'istituzione di " bagni separati per i non binari ". Rohrer ha una moglie di nome Laurel e due figli. Il religioso in questione usa riferirsi a se stesso utilizzando il pronome neutro "they" ("loro"), allo scopo di sottolineare la propria identità sessuale non dicotomica maschio/femmina.