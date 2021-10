Usa, scoperta dopo 50 anni l'identità del "killer dello Zodiaco"

Dopo oltre 50 anni, e dopo film su film interpretati da divi di Hollywood, gli investigatori americani hanno finalmente scoperto l'identità del famigerato " killer dello Zodiaco ". Questo serial killer aveva acquisito una fama degna di Jack lo Squartatore sia per la ferocia dei suoi omicidi sia per le " lettere-rompicapo " che inviava alla redazione del giornale San Francisco Chronicle. Uno dei flm più celebri su questo enigma è stato Zodiac, thriller del 2007 diretto da David Fincher e interpretato da Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr. Prima della recente scoperta, si erano ipotizzati persino collegamenti tra il killer californiano e il Mostro di Firenze.

Il criminale Zodiac, con le missive inviate al San Francisco Chronicle, si era attribuito cinque delitti compiuti nell'area di San Francisco tra il 1968 e il 1969, ma i detective sono riusciti a risalire alla sua identità partendo da un omicidio compiuti in tutt'altra zona, a Riverside, nel 1966. La squadra di Case Breakers americani, ossia una squadra formata da circa 40 esperti tra detective, giornalisti e ufficiali dell'intelligence militare, che da anni cercava di scoprire l'identità di Zodiac è infatti giunta alla soluzione dell'enigma grazie ai dettagli di una scena del crimine localizzata appunto a Riverside, vicino Los Angeles. Quell'assassinio non era stato inizialmente collegato alla scia di sangue rivendicata da Zodiac, ma poi, grazie alla determinazione dei Case Breakers, è stato possibile risalire ai punti comuni tra il primo e gli altri delitti accertati tra il 1968 e il 1969 nei dintorni di San Francisco.

A indirizzare in maniera determinante gli esperti verso l'identità del misterioso killer è stata una " cicatrice " presente sulla fronte di un certo Gary Francis Poste, sospettato nel 1966 per il fatto di sangue di Riverside. Analizzando quel dettaglio fisico, i Case Breakers hanno quindi provato a far combaciare il viso di Poste con un identikit del presunto volto di Zodiac, riscontrando corrispondenza tra le due fisionomie.

Un altro indizio importante nella ricerca di coincidenze tra l'identità del killer misterioso e Poste è stato il fatto che, nelle lettere-rompicapo inviate in passato da Zodiac al San Francisco Chronicle, risultano sempre omesse proprio le lettere che formano nome e cognome del presunto assassino di Riverside. A notare il dettaglio delle lettere è stato ultimamente un ex agente del controspionaggio dell'esercito, che ha commentato la scoperta dichiarando alla stampa: " Bisognava conoscere il nome completo di Gary per decifrare questi anagrammi. Non credo che ci fosse altro modo per trovare la verità ".

L'entusiasmo degli investigatori per la fine di un lavoro durato più di 50 anni è stato tuttavia smorzato dal fatto che Zodiac-Poste è morto nel 2018 senza avere mai saldato il proprio conto con la giustizia.