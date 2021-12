La pedicure poi l'infezione: così Clara ha perso la gamba

Una donna residente in Florida ha ottenuto ieri un risarcimento milionario da un salone di bellezza, responsabile di averle fatto " perdere una gamba dopo una pedicure ". La malcapitata, di nome Clara Shellman, aveva infatti sporto denuncia contro i responsabili del locale accusandoli di negligenza e di scarsa pulizia della strumentazione impiegata nei trattamenti estetici eseguiti sui clienti.

Clara, ha raccontato ai magistrati di Tampa, si era recata in quel salone di bellezza cittadino per avere un servizio di pedicure, ma, una volta terminata la prestazione, lei avrebbe iniziato a stare male e a provare forti dolori a una gamba. Il suo calvario sarebbe alla fine terminato con l'amputazione dell'arto dolorante. A causare tante soffferenze alla malcapitata era stata, come hanno appurato le successive indagini forensi, un'infezione a un alluce, che purtroppo non è stato possibile arginare se non con un'amputazione, avvenuta sotto al ginocchio.

Quell'infezione era una conseguenza, hanno evidenziato le analisi condotte dalle forze dell'ordine, delle gravi inadempienze commesse dal centro benessere. Alcuni strumenti impiegati dal personale della struttura per eseguire allora la pedicure incriminata non sarebbero stati infatti lavati e sterilizzati in modo adeguato. Proprio l'impiego di uno strumento non sterile per la pedicure ha dato il via all'infezione, che si è rivelata particolarmente aggressiva per Clara. Ad aggravare il malessere alla gamba sofferto dalla donna ha inoltre contribuito una patologia pregressa di quest'ultima, che ha di fatto reso pressoché impossibile il trattamento clinico dello stato infiammatorio.

Accertata ieri in tribunale la responsabilità del salone di bellezza, i rappresentanti dello stesso dovranno quindi risarcire Clara con ben 1,75 milioni di dollari.