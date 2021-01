La vaccinazione fa flop: "D'estate non arriveremo al 30%"

Il tempo passa ma l'Italia resta indietro: appena 178mila (ad oggi) le persone vaccinate in una settimana, da quando in pratica è iniziata la campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Lentissimi, di questo passo sarà impossibile non soltanto riuscire a coprire il 70-75% della popolazione entro dicembre ma salterebbero anche tutti gli obiettivi intermedi.

"Manca un piano vaccinale"

" Con il programma attuale rischiamo di arrivare all’estate con una vaccinazione sulla popolazione che è inferiore al 30%. E la copertura al 70% diventa un miraggio ", afferma Massimo Andreoni, Direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali). In un'intervista al Messaggero, il professore non usa giri di parole e descrive la situazione di estrema gravità: il governo italiano ha avuto mesi di tempo per preparasi all'arrivo dei vaccini ma così non è stato. " Il problema della vaccinazione non è arrivato improvvisamente. È una questione di cui si parla da settimane e che in qualche modo era fortemente attesa. Quindi, la mancanza di un piano vaccinale ben redatto e avviato lascia grandi perplessità" .

Oltre ad un piano vaccinale carente ed insufficiente, l'errore più grave è l'attuale mancanza del personale sanitario con un bando pronto a reclutare 12 mila nuovi infermieri e 3mila medici chiuso soltanto il 28 dicembre. " Stanno emergendo numerose difficoltà che certamente andavano analizzate molto tempo addietro, per poter poi trovare soluzioni prima dell’inizio della campagna vaccinale ", aggiunge Andreoni.

I problemi con AstraZeneca

L'Italia, senz'altro, è un Paese sfortunato: il "cavallo" su cui aveva puntato le maggiori speranze, il vaccino AstraZeneca, ha subìto degli intoppi in fase tre e non sarà approvato almeno fino a febbraio (se tutto va bene): le dosi acquistate, intorno ai 40 milioni, per il momento rimangono inutilizzabili. A parte la Pfizer ed in attesa di quello di Moderna, i problemi sono legati anche a questo ritardo. " La predisposizione della campagna vaccinale deve essere fatta anche in previsione di scenari diversi. Noi non possiamo aspettare che il vaccino di Astrazeneca venga autorizzato per iniziare a organizzarci. Ci sono vaccini diversi che richiedono strategie diverse. Dobbiamo già essere pronti a conoscerli e a utilizzarli", afferma l'infettivologo. Non abbiamo un piano B perché è tutto è in mano alla Pfizer, che ha dichiarato di non riuscire a coprire il fabbisogno richiesto e spera nell'aiuto delle altre case farmaceutiche impegnate in questa battaglia.

I ritardi delle Regioni

In un panorama nazionale in cui quasi tutte le Regioni procedono a rilento come lumache, la nota positiva arriva soltanto dal Lazio che in questo momento ha somministrato 29mila dosi sulle 45.808 a disposizione, vale a dire il 63,3%. Al secondo posto c'è la Toscana, più indietro il Veneto (fonte Report vaccini anti-Covid). La Lombardia, epicentro della prima ondata della pandemia, si è soltanto all'11,4% delle dosi somministrate (molti camici bianchi sono in ferie), in Sardegna il 7,5% ed in Calabria addirittura il 5,4%. " Noi abbiamo saputo con largo anticipo quali erano le quantità di vaccino che sarebbero arrivate a ciascuna di loro, quindi è sicuramente grave che a livello regionale, avendo ormai tutti gli elementi per avviare un programma vaccinale ben fatto, ci siano alcune aree che sono estremamente indietro - incalza Andreoni - Certamente preoccupa in modo particolare che le Regioni del nord, le quali hanno pagato maggiormente un grande tributo per questo tipo di malattia, la campagna vaccinale proceda in maniera lenta" .

La mancanza del personale

La dimostrazione del V-day, che ha riscaldato gli animi di tutti noi, non trova riscontro nella quotidianità: oltre alla carenza del personale di cui abbiamo accennato, mancano ancora i protocolli per la profilassi. Andreoni si dice preoccupato perché ci troviamo ancora in una fase in cui la vaccinazione è rivolta soltanto agli operatori sanitari ed alle Rsa. Ma cosa accadrà quando si dovranno vaccinare tutti? " Le carenze di organizzazione che stiamo riscontrando ora sarebbero ancora maggiori - aggiunge - Ripeto, è un ulteriore elemento di preoccupazione vedere l’impreparazione da parte di alcune Regioni ".

La follia è non riuscire a sostituire quei camici bianchi indisponibili (perché in ferie) in un periodo caldo come questo, dove ogni giorno che passa continuano a morire centinaia di persone. Basterebbe soltanto questa motivazione, più del virus in sè che continua ad infettare, a spronare a vaccinare. Invece nulla. " Ci ritroviamo così a perdere in questo momento due settimane almeno per avviare un percorso che già doveva essere abbondantemente identificato. Sinceramente, è una situazione che lascia grosse perplessità ".