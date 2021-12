"Il vaccino vi fa schifo", "Fai solo terrore": lite in tv tra la De Girolamo e la no vax

Altro giro, altro scontro. Nemmeno l'evidenza dei numeri riesce a far ragionare i no vax, per i quali l'oggettività dei dati scientifici sembra essere un optional. O peggio, un'ipotesi da poter smentire facendo spallucce. Ed è proprio sulle cifre della pandemia che ieri sera, a Piazzapulita su La7, sono entrate in contrasto l'ex ministra Nunzia De Girolamo e la giornalista no vax e no pass Maddalena Loy. Nel dibattito sull'attualissimo tema, come sempre, le opinioni si erano divise con nettezza sin da subito, ma quando il confronto si è spostato in particolare sull'efficacia del vaccino, gli animi si sono infiammati.

A un tratto, per sgombrare il campo dalle valutazioni soggettive, Nunzia De Girolamo ha ricordato i numeri. Ed è andata all'attacco degli interlocutori no vax. " L'anno scorso il 2 dicembre i positivi erano 26.290 o oggi sono 16mila, ci sarà una ragione? Se i morti erano 725 e oggi, 2 dicembre 2021, sono 100 ci sarà una ragione? Forse è il vaccino che tanto vi fa schifo! ", ha esclamato l'ex parlamentare. Ma i dati, invece di indurla a dialogare, hanno fatto invervorare Maddalena Loy. " Ma come si permette lei di usare queste espressioni! Ma la vuole smettere? Lei fa solo terrore, come si permette di usare queste parole! ", ha ribattuto la giornalista no pass e rappresentante della "Rete nazionale scuole in presenza".

A quel punto, il tentativo di ragionare sulle concretezza delle cifre - che testimoniano un miglioramento della situazione da quando si è reso disponibile il vaccino - era sfumato. Così, tra De Girolamo e Loy è scattato il battibecco. Alle domande della prima, che chiedeva alla giornalista se fosse vaccinata o meno, quest'ultima ha risposto: " L'ho già detto e non ho nessun problema a dirle che sono consapevolmente non vaccinata ". La motivazione addotta dall'attivista tuttavia è stata tutt'altro che convicente. " Non sono vaccinata perché sono arrabbiata con il green pass, l'ha capito? ", ha infatti argomentato. Secca e immediata la stoccata della De Girolamo: " A volte la sensazione è che lei abbia bisogno di un diritto di tribuna! ".

#piazzapulita Lo scontro tra Nunzia De Girolamo e Maddalena Loy: "Se un anno fa i morti erano 725, e oggi sono 100, forse è merito del vaccino che vi fa tanto schifo", "Ma come si permette di usare queste espressioni?" https://t.co/CQfq3F5BkT — La7 (@La7tv) December 2, 2021