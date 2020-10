Vaccino, l'Oms spera: "Forse entro fine anno''

' 'C'è speranza che entro la fine di quest'anno potremmo avere un vaccino ''. A darne notizia è il direttore generale della Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus al termine di un vertice, durato 2 giorni, con l'esecutivo dell'organico.

''Vaccino entro fine anno''

Il numero uno dell'Oms riaccende dunque le speranze circa la possibilità di avere un vaccino disponibile entro dicembre 2020. Sebbene non sia stata fatta alcuna menzione riguardo al candidato che sarebbe in pole position rispetto agli altri, è probabile si tratti di quello in sperimentazione all'Università di Oxford . ''Attualmente ci sono 40 vaccini alla stadio di studi clinici - ricorda la Bbc news - incluso uno sviluppato all'Università di Oxford che è già in una fase avanzata di test''. Ad ogni modo, Ghebreyesus preferisce non sbilanciarsi ma, piuttosto, ricorda l'importanza di un approccio collaborativo tra i leader politici mondiali in questa fase di svolta della pandemia. '' Soprattutto per i vaccini e altri prodotti che sono in fase di sviluppo, lo strumento più importante è l'impegno politico dei nostri leader, in particolare nell'equa distribuzione dei vaccini - afferma - Abbiamo bisogno l'uno dell'altro, abbiamo bisogno di solidarietà e dobbiamo usare tutta l'energia che abbiamo per combattere il virus ".

''Contagiato il 10% della popolazione mondiale''